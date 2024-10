Βερολίνο: Ιστορική καταδίκη πρώην πράκτορα της Στάζι για τη δολοφονία Πολωνού στο Τείχος

Δικαστήριο του Βερολίνου καταδίκασε την Δευτέρα, σε 10 χρόνια κάθειρξης, πρώην πράκτορα της διαβόητης Στάζι για την δολοφονία ενός 38χρονου πολωνού πυροσβέστη, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει από το Ανατολικό Βερολίνο στην Δύση πριν από 50 χρόνια.

Στο τέλος της ιστορικής αυτής δίκης, ο Μάρτιν Νάουμαν, 80 ετών, κρίθηκε ένοχος για δολοφονία, αφού πυροβόλησε από μικρή απόσταση στην πλάτη τον Τσέσλαβ Κούκουτσκα καθώς αυτός κατευθυνόταν προς το συνοριακό πέρασμα της Φρίντριχστρασε στο Βερολίνο, γνωστό ως «Checkpoint Charlie», στις 29 Μαρτίου του 1974.

Είναι η πρώτη καταδίκη πρώην πράκτορα της Στάζι για δολοφονία, 35 χρόνια μετά την πτώση του Τείχους.

Είναι επίσης το επιστέγασμα μίας έρευνας που διήρκεσε δεκαετίες, εγκαταλείφθηκε και άνοιξε και πάλι, με την συμμετοχή και της πολωνικής πλευράς.

Την υπόθεση αποκάλυψε ο Στέφαν Απέλιους, ιστορικός ειδικός στη Στάζι, που βρήκε ενοχοποιητικά στοιχεία για τον Νάουμαν και ειδοποίησε την οικογένεια του Κούκουτσκα στην Πολωνία, όπου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον πρώην πράκτορα το 2021 και στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές.

Οι ανατολικογερμανικές αρχές δεν ενημέρωσαν την οικογένεια του νεκρού για την τύχη του, παρά μόνο έστειλαν τις στάχτες του στη σύζυγό του, μερικές εβδομάδες μετά τη δολοφονία του, σύμφωνα με τον Guardian.

Η γερμανική εισαγγελία είχε ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης 12 ετών κατά του πρώην υπολοχαγού. Κατηγορήθηκε ότι πυροβόλησε στην πλάτη από απόσταση δύο μέτρων τον 38χρονο Πολωνό στο συνοριακό φυλάκιο της Φρίντριχστρασε, κεντρικό και πολύ καλά φρουρούμενο πέρασμα, μέχρι τον Νοέμβριο του 1989, ανάμεσα στο Ανατολικό και το Δυτικό Βερολίνο.

Ο κατηγορούμενος, που μέχρι το 2016, οπότε και εμφανίσθηκαν τα ενοχοποιητικά εναντίον του στοιχεία, ζούσε μία αμέριμνη ζωή συνταξιούχου στην Λειψία, απέρριψε τις κατηγορίες μέσω των συνηγόρων του. Ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ στο δικαστήριο.

#NewsXBreaking A former East German secret police officer has been sentenced to 10 years in jail, for shooting dead a Polish man trying to flee to the West 50 years ago. The court found ex-Stasi officer Martin Naumann, 80, guilty of murder for killing Czeslaw Kukuczka as he… pic.twitter.com/OkRymg3kcl

— NewsX World (@NewsX) October 14, 2024