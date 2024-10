Λίβανος: Από πάνω φυλάκιο του ΟΗΕ, από κάτω τούνελ της Χεζμπολάχ

Σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 100 μέτρα από παρατηρητήριο του ΟΗΕ που εποπτεύει μία μεγάλη έκταση στον νότιο Λίβανο, μια σκουριασμένη μεταλλική καταπακτή ανοίγει και αποκαλύπτει μια σήραγγα που κατεβαίνει βαθιά στο βραχώδες υπέδαφος.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είναι η είσοδος τούνελ που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Είναι η μία από τις δύο σήραγγες που βρίσκονται δίπλα σε βάση του ΟΗΕ, όπου τα μέλη της πολυεθνικής ειρηνευτικής δύναμης (UNIFIL) εναλλάσσονται εδώ και χρόνια για να αποτρέψουν το ξέσπασμα ενός νέου πολέμου, σημείωσε η Telegraph.

Ο ισραηλινός στρατός συνόδεψε δημοσιογράφους στο σημείο την Κυριακή, πριν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώσει ότι οι δυνάμεις του ΟΗΕ πρέπει να αποχωρήσουν «αμέσως» από τη ζώνη των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ, αλλιώς κινδυνεύουν να γίνουν «ανθρώπινες ασπίδες».

«Η άρνησή σας να εκκενώσετε τους στρατιώτες του ΟΗΕ τούς έχει μετατρέψει σε ομήρους της Χεζμπολάχ. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τις ζωές των στρατιωτών μας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, δύο ισραηλινά τανκς μπήκαν σε βάση της UNIFIL (για να βρουν καταφύγιο από τρομοκρατικά πυρά, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός), ενώ πριν λίγες ημέρες, στρατιώτες του ΟΗΕ τραυματίστηκαν από ισραηλινά βλήματα.

Το «πιο σημαντικό είναι να δούμε πόσο κοντά είναι η σήραγγα στον ΟΗΕ», είπε ισραηλινός στρατιώτης στους δημοσιογράφους.

«Για να φτιάξεις μια τέτοια σήραγγα χρειάζεσαι πολύ εξοπλισμό. Δεν μπορείς να τον κρύψεις. Μας φαίνεται πολύ περίεργο που ο ΟΗΕ δεν είδε αυτές τις δραστηριότητες», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατηγός Γιφτάχ Νόρκιν, η μεραρχία του οποίου ελέγχει πλέον την περιοχή.

Ο δημοσιογράφος της Telegraph, η πρώτη βρετανική εφημερίδα που εισήλθε στο νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, μεταφέρθηκε στη σήραγγα με ένα θωρακισμένο όχημα.

Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονταν παραταγμένοι στους χωματόδρομους και τα μονοπάτια στο νότιο Λίβανο, καθώς το όχημα ανέβαινε ψηλά μέσα από ξερούς θάμνους και δέντρα, τεράστιες εκτάσεις των οποίων είχαν ισοπεδωθεί από φάλαγγες αρμάτων μάχης.

Φτάνοντας στη σήραγγα, η θέα προς το Ισραήλ εκτεινόταν σχεδόν μέχρι τη Χάιφα, ενώ πάνω στο λόφο φαινόταν καθαρά ένα παρατηρητήριο του ΟΗΕ.

Unbelievable: an underground Hezbollah position only 100 meters from the UNIFIL base pic.twitter.com/JgV4B5Vjhv

— איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) October 13, 2024