Ιράν: Μια έφηβη σκοτώθηκε σε διαδήλωση διαμαρτυρίας – Αυτοκτόνησε, λένε οι Αρχές

Η Σαρίνα Ισμαϊλζαντέχ, μια 16χρονη που δημοσίευσε δημοφιλή vlog στο youtube, σκοτώθηκε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας την ξυλοκόπησαν με γκλομπ στο κεφάλι σε μια διαδήλωση διαμαρτυρίας στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Επικαλούμενη μια πηγή, που φυσικά δεν κατονομάζει, είπε, επίσης ότι η οικογένεια της κοπέλας «παρενοχλήθηκε έντονα για να την εξαναγκάσει σε σιωπή», ισχυρισμούς που διέψευσαν ιρανοί αξιωματούχοι, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Οι ιρανικές Αρχές, όχι μόνο διαψεύδουν τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ, αλλά λένε ότι η Ισμαϊλζαντέχ αυτοκτόνησε πέφτοντας από μια ταράτσα.

Look at this beautiful teenage girl, full of life, singing with @Hozier ‘s “Take Me to Church”. The Islamic Republic killed her in the protests following #MahsaAmini‘s murder. She only wanted to live a free life as a young woman. Say her name: #SarinaEsmailzadeh pic.twitter.com/TKKtAwlUB9

— Aghdas Khanoom (@Aghdas_K) October 6, 2022