Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης: Απέλυσαν καθηγητή γιατί ήταν… δύσκολος στην τάξη

Ο Μέιτλαντ Τζόουνς, επιφανής καθηγητής Οργανικής Χημείας, απολύθηκε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), αφού περισσότεροι από 80 φοιτητές -από τους 350 συνολικά που παρακολουθούν το μάθημά του- υπέγραψαν ένα αίτημα διαμαρτυρίας, σύμφωνα με το οποίο, οι βαθμοί που βάζει είναι χαμηλοί, η διδασκαλία δύσκολη και ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid δεν ήταν υποστηρικτικός.

Ο 84χρονος Τζόουνς έμαθε για την απομάκρυνσή του, με ένα μήνυμα που έλαβε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου τον περασμένο Αύγουστο, ανέφεραν οι New York Times.

Οι καθηγητές Χημείας που αντιτάχθηκαν σε αυτή την απόφαση έστειλαν επιστολές στους κοσμήτορες του NYU, λέγοντας ότι ανησυχούν πως η υπόθεση θα μπορούσε να υπονομεύσει την ελευθερία του εκπαιδευτικού Σώματος και να αποδυναμώσει τις διδακτικές πρακτικές, γράφει ο Guardian.

«Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά, όλοι θέλουμε οι φοιτητές να επιτύχουν, αλλά χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τρόπους για να αξιολογήσουμε την επιτυχία, μερικές φορές εσφαλμένες », ανέφερε σε tweet η Στέφανι Λι, μία από τις καθηγήτριες που υπέγραψαν την επιστολή.

We are all on the same side of wanting students to succeed but we are using misaligned, and in many cases flawed, metrics to evaluate success. One consequence of this misalignment is that our actions are becoming fear-driven. 2/6

