ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Τζόρτζια

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε σχολείο στην Τζόρτζια των ΗΠΑ την Τετάρτη, όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από τους τέσσερις νεκρούς, υπάρχουν δεκάδες τραυματίες από τα πυρά στο Λύκειο Απαλάτσι στο Γουίντερ της Τζόρτζια, ανέφερε το CNN επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Κάποιοι από τους τραυματίες δεν έχουν πυροβοληθεί αλλά τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πρόσθεσε το αμερικανικό δίκτυο.

Το ABC News μετέδωσε τη μαρτυρία ενός μαθητή, του Σέρτζιο Καλντέρα, ο οποίος βρισκόταν στο εργαστήριο της χημείας όταν άκουσε τους πυροβολισμούς.

Ο 17χρονος είπε ότι η καθηγήτρια άνοιξε την πόρτα και ένας άλλος καθηγητής έτρεξε να της πει να την κλείσει επειδή «υπάρχει ένας ένοπλος».

Ενώ μαθητές και καθηγητές κρύβονταν στην αίθουσα, κάποιος χτύπησε δυνατά την πόρτα και φώναξε πολλές φορές να την ανοίξουν.

Οταν σταμάτησαν τα χτυπήματα ο Καλντέρα άκουσε κι άλλους πυροβολισμούς και κραυγές. Αργότερα οι μαθητές εκκένωσαν την τάξη και κατέφυγαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του σχολείου.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ελικόπτερα τηλεοπτικών σταθμών έδειχναν πολλά ασθενοφόρα έξω από το σχολικό συγκρότημα.

🚨 #BREAKING : Footage/Pictures of the scene outside of Apalachee High School in Winder, Georgia where the school shooting took place. pic.twitter.com/psCPvsCqaW

Ενας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση για το αιματηρό συμβάν, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπάροου. Ο σερίφης Τζαντ Σμιθ δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, λέγοντας μόνο ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματίες».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για το συμβάν και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του «θα συνεχίσει να συντονίζει τις ενέργειές της με τους ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους».

Τα τελευταία 20 χρόνια στις ΗΠΑ έχουν σημειωθεί εκατοντάδες επιθέσεις με πυροβόλα όπλα μέσα σε σχολεία και πανεπιστήμια –η χειρότερη όλων ήταν στην Πολυτεχνική Σχολή της Βιρτζίνια το 2007, όπου σκοτώθηκαν 30 άνθρωποι.

LATEST: Casualties have been reported in an active shooter situation at Apalachee High School in Winder, Georgia, on Wednesday morning, according to local officials.

One suspect is in custody and the incident is over, officials confirmed. https://t.co/nSKWWxR0Pe pic.twitter.com/7VsYSgEqLV

— ABC News (@ABC) September 4, 2024