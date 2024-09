Αιχμές Φον ντερ Λάιεν κατά των χωρών που πρότειναν μόνο άνδρες για επιτρόπους

Το όραμα της Ούρσουλα για τη γεωργία στην ΕΕ

Η συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, πάντως, δεν ήταν για το πόσο οι κυβερνήσεις των «27» αγνόησαν το αίτημα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και έκαναν τα δικά τους προτείνοντας μόνο άνδρες επιτρόπους. Ηταν για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν επρόκειτο να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα και να ανακοινώσει πως θα παρουσιάσει το όραμά της –μέσω ενός «οδικού χάρτη»– για το μέλλον της γεωργίας και της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση, κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας της νέας Κομισιόν.

Η συνέντευξη Τύπου οργανώθηκε με αφορμή την παράδοση προς την Κομισιόν και τη σχετική παρουσίαση της τελικής έκθεσης του στρατηγικού διαλόγου που πραγματοποίησαν από τον Ιανουάριο 29 οργανώσεις και τη συμμετοχή αγροτών, ειδικών περιβαλλοντολόγων και εκπροσώπων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Η έκθεση που παρέδωσε στην πρόεδρο της Κομισιόν ο επικεφαλής της ομάδας των ειδικών καθηγητής Πίτερ Στροσνάιντερ τιτλοφορείται «Μια κοινή προοπτική για τη γεωργία και τα τρόφιμα στην Ευρώπη» και καταγράφει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και σειρά συστάσεων. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η έκθεση –συνολικά 101 σελίδων– αποτελεί προϊόν σύνθεσης των εργασιών των 29 οργανώσεων, οι οποίες την ενέκριναν ομόφωνα ύστερα από επτά ολομέλειες, σχεδόν εκατό συναντήσεις και μια τελική ολομέλεια που διήρκεσε συνολικά 38 ώρες.

Η πρόεδρος της Κομισιόν εξήρε το γεγονός ότι η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα και σημείωσε ότι θα αποτελέσει τη βάση για το δικό της όραμα για το μέλλον της γεωργίας της ΕΕ κατά τις πρώτες 100 μέρες της νέας Κομισιόν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε έμφαση στη διασφάλιση δίκαιων εισοδημάτων για τους αγρότες, την προστασία των παραγωγών από πρακτικές που τους εξαναγκάζουν να πωλούν σε χαμηλότερες τιμές από το κόστος παραγωγής. Η ίδια ανέφερε παράλληλα τη σημασία των κινήτρων προκειμένου οι αγρότες «να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της προστασίας του περιβάλλοντος», αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας, ειδικά για τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις και που αποτελεί πάγιο αίτημα των αγροτικών οργανώσεων.

