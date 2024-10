ΗΠΑ: Συνελήφθη επίδοξος τρομοκράτης του ISIS που ετοίμαζε επίθεση την ημέρα των εκλογών

Eνας Αφγανός συνελήφθη στην Οκλαχόμα ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης ανήμερα των προεδρικών εκλογών, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο 27χρονος Νασίρ Αχμάντ Ταουχέντι είχε εγκατασταθεί στην Οκλαχόμα μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ, το 2021, με ειδική μεταναστευτική βίζα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση για λογαριασμό του ISIS.

Εως και 50 ειδικές μεταναστευτικές βίζες εκδίδονται ετησίως στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που αφορά άτομα τα οποία έχουν εργαστεί για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ή έχουν απασχοληθεί ως μεταφραστές/διερμηνείς στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν.

Στο κατηγορητήριο δεν διευκρινίζεται εάν ο Ταουχέντι είχε απασχοληθεί ως μεταφραστής ή διερμηνέας στο Αφγανιστάν.

An Afghanistan citizen living in Oklahoma City was charged Tuesday for conspiring to conduct a terrorist attack on behalf of ISIS. MORE: https://t.co/tmscf5K5Ne pic.twitter.com/WPt3kwREFn

— koconews (@koconews) October 8, 2024