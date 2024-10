Οι σήραγγες της Χεζμπολάχ, ένας λαβύρινθος βαθιά στη γη

Το 2019, ο ισραηλινός στρατός ανακάλυψε και σφράγισε άμεσα μια σήραγγα σε ισραηλινό έδαφος, στα σύνορα με τον Λίβανο. Είχε μήκος περίπου 800 μέτρα και βάθος 80 μέτρα, τα οποία είχαν σκάψει με χειροκίνητα τρυπάνια μέλη της Χεζμπολάχ, βήμα-βήμα.

Ο βρετανός δημοσιογράφος της Telegraph, Τζέιμς Ρόθγουελ, είχε διασχίσει τη σήραγγα μαζί με έναν διοικητή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) το 2020 και περιγράφει τη σκηνή: «Κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια μέσα στο σκοτάδι, περνώντας από τοίχους που φωτίζονταν αμυδρά από λαμπερά ηλεκτρικά καλώδια, ήταν σχεδόν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια τέτοια κολοσσιαία σήραγγα είχε σκαφτεί από μια μυστικοπαθή ομάδα και όχι από βιομηχανικούς εκσκαφείς.

»Αλλά οι αποδείξεις ήταν ακριβώς μπροστά μου: σε όλα τα τοιχώματα της σήραγγας υπήρχαν κυλινδρικά σημάδια που είχαν αφήσει τα τρυπάνια των ανδρών της Χεζμπολάχ, οι οποίοι πρέπει να είχαν περάσει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, ώρες σκάβοντας στο σκοτάδι».

Οι σήραγγες της Χεζμπολάχ, αντίστοιχες με της Χαμάς στη Γάζα, εκτείνονται χιλιόμετρα μέσα στον Λίβανο και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τον ισραηλινό στρατό.

Το συγκεκριμένο τούνελ, στο οποίο ξεναγήθηκε ο δημοσιογράφος από τον συνταγματάρχη Ρόι Γιόσεφ Λέβι, τότε διοικητή της Ταξιαρχίας Βορείων Συνόρων του Ισραήλ, κατασκευάστηκε μέσα σε 14 χρόνια «και μόνο λίγοι άνθρωποι μέσα στη Χεζμπολάχ γνώριζαν γι’ αυτό».

Την 7η Οκτωβρίου του 2023 ο Λέβι σκοτώθηκε στο νότιο Ισραήλ, μαχόμενος εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς.

The IDF stumbled upon and reveals a border crossing tunnel being used by Hezbollah to get into the Holy Land of Israel.

The tunnel is believed to be about 80 meters deep. pic.twitter.com/TRdYxj0Z8I

— ⚔️ Silent Silas ⚔️ (@RagingKuJo1222) October 21, 2023