ΗΠΑ: Παραιτείται από τα αξιώματά του ο δρ Αντονι Φάουτσι

Ο επιφανής ανοσολόγος δρ Αντονι Φάουτσι, ο κυριότερος σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για την Covid-19 και ο άνθρωπος που έγινε το «πρόσωπο» του αγώνα κατά της πανδημίας στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα αποχωρήσει από τα αξιώματά του τον Δεκέμβριο.

Ο Φάουτσι, 81 ετών πλέον, ανέφερε ότι θα παραιτηθεί από σύμβουλος του Λευκού Οίκου αλλά και από διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων (NIAID). Θα αποχωρήσει, επίσης, από τη θέση του επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανοσορύθμισης του NIAID.

Δεν σκοπεύει όμως να «συνταξιοδοτηθεί» ακόμη. «Επειτα από περισσότερα από 50 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, σχεδιάζω να συνεχίσω την επόμενη φάση της καριέρας μου. Εχω ακόμη τόση ενέργεια και πάθος για τον τομέα μου», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Dr. Anthony Fauci, who has led the National Institutes of Health for 38 years, will step down by the end of the year. He said he doesn’t intend to retire “in the classic sense” but would travel, write and encourage young people to enter government service. https://t.co/ZEeBslZITX pic.twitter.com/x0qIbgJG5c

