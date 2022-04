ΗΠΑ και Ρωσία αντάλλαξαν κρατούμενους

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αντάλλαξε τον αμερικανό πρώην πεζοναύτη Τρέβορ Ριντ, που κρατούνταν στις ρωσικές φυλακές από το 2019, με τον ρώσο πολίτη Κονσταντίν Γιαροσένκο, ο οποίος εξέτιε ποινή 20ετούς κάθειρξης από το 2011 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανταλλαγή των κρατουμένων έγινε την Τετάρτη και ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας διαπραγματεύσεων, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Την απελευθέρωση του Τρέβορ Ριντ χαιρέτισε ο Τζο Μπάιντεν. «Ο Τρέβορ, ένας πρώην αμερικανός πεζοναύτης, που ήταν φυλακισμένος στην Ρωσία είναι ελεύθερος. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να πω στους γονείς του τα καλά νέα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Today, we welcome home Trevor Reed and celebrate his return to the family that missed him dearly. A former U.S. Marine, he is now free from Russian detention. I was delighted to be able to share with his family the good news about Trevor’s freedom.

