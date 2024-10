Μάχες στο νότιο Λίβανο – μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Η φιλοϊρανική οργάνωση ανακοίνωσε ότι έριξε την Κυριακή ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στο λιβανικό χωριό Μαρούν αλ Ρας, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα.

Νωρίτερα, είχε ανακοινώσει ότι τα μέλη της πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά ισραηλινών στρατιωτών και «τους αντιμετώπισαν, καθώς αυτοί προσπαθούσαν να διεισδύσουν» στην περιοχή κοντά σε άλλο μεθοριακό χωριό, το Ράμια, που βρίσκεται σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων δυτικά του Μαρούν αλ Ρας, διευκρινίζοντας ότι οι συγκρούσεις διήρκεσαν περίπου μια ώρα.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε επίσης ότι διασώστες του τραυματίστηκαν την Κυριακή σε πλήγμα σε σπίτι στον νότιο Λίβανο όπου είχαν σταλεί «σε συντονισμό» με την ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο.

«Καθώς η ομάδα αναζητούσε θύματα για να τους παράσχει βοήθεια, το σπίτι επλήγη για δεύτερη φορά, (με αποτέλεσμα) να πάθουν διάσειση οι διασώστες και να προκληθούν ζημιές σε δύο ασθενοφόρα», ανέφερε ο λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός.

Η ομάδα αυτή, προσθέτει, «είχε σταλεί (…) σε συντονισμό» με την Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ (UNIFIL) που έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια στον νότιο Λίβανο.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε σήμερα περίπου πέντε βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Λιβάνου στο βόρειο Ισραήλ.

«Οι σειρήνες ήχησαν ανάμεσα στις 08:59 και 09:01 στις περιοχές της Άνω Γαλιλαίας, της κεντρικής Γαλιλαίας και της δυτικής Γαλιλαίας, του κόλπου της Χάιφα και του Καρμήλου. Περίπου πέντε βλήματα που ρίφθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν επιτυχώς», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Στο μεταξύ, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κατέστρεψε «ολοσχερώς» τζαμί χωριού που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Ισραήλ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

«Γύρω στις 03:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), εχθρικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα με στόχο το παλιό τζαμί στο κέντρο του χωριού Κφαρ Τέμπνιτ, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς», μετέδωσε το ANI.

Το Σάββατο, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 320 ρουκέτες εναντίον στόχων στο Ισραήλ.

Επίσης χθες, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης 23 χωριών στον νότιο Λίβανο και μετακίνησης των κατοίκων τους βόρεια του ποταμού Αουάλι, που ρέει από το δυτικό τμήμα της Κοιλάδας Μπεκάα και χύνεται στη Μεσόγειο.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι οι εκκενώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω της αυξημένης δραστηριότητας της Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι τρομοκράτες χρησιμοποιούν χώρους για να κρύβουν όπλα και να εξαπολύουν επιθέσεις στο Ισραήλ.

Two IDF soldiers were severely wounded in combat in southern Lebanon.https://t.co/sBp3R6KuQB

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2024