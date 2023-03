Η τελευταία αυλαία για τον σερ Ελτον Τζον

Μπορεί να φέρνει στον νου τους δικούς μας Πυξ Λαξ, που κάθε λίγα χρόνια επαναλαμβάνουν την «αποχαιρετιστήρια» συναυλία τους, αλλά η περίπτωση του σερ Ελτον Τζον είναι ιδιότυπη: πρόκειται για τον μουσικό με τις πιο κερδοφόρες ζωντανές εμφανίσεις της τελευταίας 20ετίας και ο αποχαιρετισμός του στα συναυλιακά όπλα διεκόπη απότομα ελέω πανδημίας.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την αναγγελία της τελευταίας του τουρνέ, ο πολυβραβευμένος συνθέτης, πιανίστας και τραγουδιστής την ολοκληρώνει στη γενέτειρά του. Η περιοδεία «Farewell Yellow Brick Road» ξεκίνησε το τελευταίο της σκέλος στο Λίβερπουλ την Πέμπτη και ολοκληρώνεται με εννέα ραντεβού, που ξεκινούν από το Λονδίνο και καταλήγουν στο θρυλικό φεστιβάλ Γκλάστονμπερι. Ακολούθως, πέφτει η αυλαία και… αντίο σερ Ελτον.

Οι πωλήσεις από εισιτήρια και εμπορεύματα θα μπορούσαν να φτάσουν το ένα δισ. δολάρια για τον βρετανό σταρ, ο οποίος έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ για την περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών. Τον Ιανουάριο, μετά τα πρόσφατα ραντεβού του με τους φαν στην Ωκεανία, αναφέρθηκε ότι είχε κερδίσει 817,9 εκατ. δολάρια από 278 παραστάσεις.

Κλείνοντας τα 76 του το περασμένο Σάββατο, ο Ελτον Τζον είπε ότι θέλει να κάνει την τελευταία του υπόκλιση και να περάσει περισσότερο χρόνο με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις, τον εγκέφαλο και δημιουργικό διευθυντή της περιοδείας, και τους γιους τους Ζάκαρι, 12 ετών, και Ελάιζα, 10. Αν δεν υπήρχαν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας, θα το είχε κάνει πολύ νωρίτερα.

Σε αυτή την περιοδεία θα έχει περάσει περισσότερες από 900 ώρες πάνω από το πιάνο του. Μετά από τις δύο συναυλίες του στο Λίβερπουλ αυτή την εβδομάδα, έχει 49 ακόμα, ολοκληρώνοντας στη Σουηδία στις αρχές Ιουλίου, γεγονός που θα ανεβάσει το σύνολο των εμφανίσεων του σε αυτή την περιοδεία στις 329.

Πώς τα καταφέρνει; Αυτά είναι νούμερα που θα εξουθένωναν πολλούς νεότερους καλλιτέχνες, αλλά ο Τζον παραμένει όρθιος. Ή, τουλάχιστον, στέκεται όρθιος πάνω από το πιάνο του όταν ενθουσιάζεται, ερμηνεύοντας την επιτυχία του «Bennie and the Jets», σημειώνουν οι Times του Λονδίνου.

Οι πεντάστερες κριτικές που λαμβάνει επαινούν έναν σόουμαν σε κορυφαία φόρμα, αλλά δεν είναι κάτι απλό για τον άνθρωπο που γνώρισε τον συν-τραγουδοποιό και στιχουργό του Μπέρνι Τόπιν πριν από 56 χρόνια. Αυτή η περιοδεία έχει φέρει στα φώτα της δημοσιότητας μια σειρά από ασθένειες, φυσιολογικές για έναν άνδρα της ηλικίας του.

Τον Φεβρουάριο του 2020 –καταλαβαίνετε πόσο μακρά είναι αυτή η περιοδεία– ο Ελτον αναγκάστηκε να διακόψει μια συναυλία στο Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, όταν η φωνή του έκλεισε, ως αποτέλεσμα οξείας πνευμονίας. Επέστρεψε μια εβδομάδα αργότερα, αλλά μετά ξέσπασε η Covid.

Οταν τελείωσε η πανδημία και επέστρεψε στη σκηνή, το 2021, ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να αναβάλει μια σειρά συναυλιών μετά από επέμβαση αντικατάστασης ισχίου. «Πονάω τις περισσότερες φορές» είπε τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. «Δεν μπορώ να κινηθώ στο πλάι. Επρεπε να ληφθεί η απόφαση [της αναβολής] γιατί δεν θέλω να βγαίνω στη σκηνή και να δίνω λιγότερο από το 100%».

Τώρα έχει δημιουργήσει μια προσωπική ρουτίνα. «Σηκώνομαι, παίρνω πρωινό και πηγαίνω μια βόλτα στην πισίνα» λέει. «Στην ηλικία μου αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω – περπατάω στο πλάι και κάνω περίπου 10 χιλιόμετρα την εβδομάδα». Υπάρχουν επίσης απλές προσαρμογές – πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν έναν εβδομηντάρη να συνεχίσει να ταξιδεύει στον κόσμο, παίζοντας για δύο ώρες κάθε βράδυ.

Αυτή η περιοδεία δεν περιλαμβάνει την κλασική μπάντα υποστήριξης που συνήθως «ανοίγει» τις συναυλίες του, οι οποίες ξεκινούν στις 7:30 μ.μ. Ολοκληρώνεται πριν τη μετάδοση του δελτίου του BBC News στις 10 μ.μ., κάτι ευεργετικό τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για τους ηλικιωμένους θαυμαστές του. Ωστόσο, οι φήμες για την υγεία του δεν λένε να εξαφανιστούν.

Το περασμένο καλοκαίρι ο τραγουδιστής φωτογραφήθηκε να τον σπρώχνουν σε αναπηρικό καροτσάκι. Διέλυσε τις ανησυχίες στον λογαριασμό του στο Instagram. «Τα ταμπλόιντ δημοσίευσαν μια ανόητη ιστορία για εμένα ότι “φαίνομαι αδύναμος“» έγραψε. «Η αλήθεια είναι ότι είμαι υγιής και παίζω και τραγουδάω στα καλύτερά μου… Λατρεύω κάθε λεπτό της τουρνέ» συμπλήρωσε.

Το ίδιο ισχύει και για τους οπαδούς του. Η συναυλία παίρνει συναισθηματικές διαστάσεις όσο πλησιάζει στο τέλος της. «Φανταστική βραδιά» έγραψε στο Twitter ένας από τους θεατές μετά την πρώτη συναυλία στη Λίβερπουλ. «34 συνολικά συναυλίες για μένα. Μένει άλλη μία». Οι διθύραμβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ατέλειωτοι: «Καταπληκτικός», «Αριστούργημα», «Η καλύτερη νύχτα της ζωής μου».

Η παράσταση παραμένει αμετάβλητη από την πρώτη βραδιά, στο Αλενταουν της Πενσυλβάνια, το 2018 (η δεύτερη βραδιά ήταν στη Φιλαδέλφεια, πόλη-έμπνευση της επιτυχία του από το 1975 «Philadelphia Freedom»). Οι σχεδιαστές του σόου, «Entertainment Architects», στην αρένα Stufish, εγκέφαλοι πίσω από παραστάσεις των Rolling Stones και της Lady Gaga, ξεκίνησαν να σκηνοθετούν την περιοδεία από το 2015.

Σύμφωνα με τα σετ που έχουν δημιουργήσει, ο Ελτον βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πιάνου με ουρά, καθώς διάφορα βίντεο παίζονται πίσω του. Κάποια έχουν επιλεγεί για συγκεκριμένα τραγούδια: οι εικόνες της βαριάς βρετανικής ζωής, του φωτογράφου Μάρτιν Παρ, είναι το σκηνικό που διαδραματίζεται πίσω του στο «I Guess That’s Why They Call It The Blues». Μερικές φορές εμφανίζεται μπροστά σε ζωντανά πλάνα του κοινού.

Περιττό να αναφέρουμε ότι ο Τζον φοράει ρούχα που σίγουρα δεν θα βρούμε στο κέντρο της πόλης μας. Η γκαρνταρόμπα του τα τελευταία πέντε χρόνια των συνεχόμενων περιοδειών περιλαμβάνει μερικές δεκάδες μοναδικές ενδυμασίες της Gucci. Ο τραγουδιστής, που στο παρελθόν αναδείκνυε εξωφρενικά σύνολα και εκκεντρικά γυαλιά στις συναυλίες του, κάθε βράδυ επιλέγει τρία διαφορετικά κοστούμια.

«Κοίτα, δεν είμαι ο Μικ Τζάγκερ» είπε στους New York Times λίγο πριν ξεκινήσει το μαμούθ συναυλιακό φινάλε του, «να τρέχω από τη μια άκρη της σκηνής στην άλλη. Είμαι πάντα κολλημένος στο πιάνο, έτσι δεν είναι; Τα ρούχα πάντα πρέπει να είναι μέρος της παράστασης που δημιουργώ. Με κάνουν αξέχαστο».

«Αξέχαστος» είναι ένας μάλλον επιεικής χαρακτηρισμός για έναν μουσικό που έχει χαράξει τη δική του πορεία τα τελευταία 55 χρόνια. Ο σερ Ελτον προσέφερε μια ένεση συναισθηματισμού με τις απαράμιλλες μελωδίες του στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’70 και λατρεύτηκε για τις γλυκόπικρες μπαλάντες του σε εκείνη του ’80. Οι πιανιστικές του μαεστρίες επηρέασαν τις συνθέσεις δεκάδων μεταγενέστερων συναδέλφων του, όπως ο Μπίλι Τζόελ, οι Coldplay και πολλοί άλλοι.

