Η Σιγκαπούρη υπερασπίζεται την απόφαση εκτέλεσης Μαλαισιανού με νοητική στέρηση

Οι Αρχές της Σιγκαπούρης υπεραμύνθηκαν της δικαστικής απόφασης για την εκτέλεση ενός Μαλαισιανού με νοητική υστέρηση, ο οποίος είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, δίνοντας τη δική τους απάντηση στις διεθνείς επικρίσεις που δέχτηκαν.

Ο 34χρονος Ναγκαέντραν Νταρμαλίνγκαμ είχε συλληφθεί το 2009 για διακίνηση μικροποσότητας ηρωίνης (42 γραμμαρίων) στην πόλη-κράτος, όπου η νομοθεσία για τα ναρκωτικά συγκαταλέγεται στις αυστηρότερες ανά τον κόσμο. Καταδικάστηκε στην εσχάτη την ποινών το 2010 και προσφάτως εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού, καθώς οι μακροχρόνιοι δικαστικοί αγώνες του και οι εκκλήσεις για επιείκεια δεν απέδωσαν καρπούς.

Οι δικηγόροι του άνδρα αλλά και πλήθος ακτιβιστών ανέδειξαν την εκτίμηση πως ο δείκτης νοημοσύνης του ήταν «69», ένα επίπεδο που αναγνωρίζεται ως νοητική αναπηρία. Ωστόσο, η Κεντρική Υπηρεσία καταπολέμησης των Ναρκωτικών ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι ενέργειές του συνιστούσαν «μια σκόπιμη και μελετημένη απόφαση» και επανέλαβε το σκεπτικό του δικαστηρίου: Ο Ναγκαέντραν Νταρμαλίνγκαμ «ήξερε τι έκανε».

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο Νταρμαλίνγκαμ είχε μια δίκαιη δίκη και πως «εξάντλησε τα δικαιώματά του για έφεση και σχεδόν κάθε άλλο μέσο με βάση τον νόμο, σε διάστημα περίπου 11 ετών».

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση της εκτέλεσης του 34χρονου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω της νοητικής υστέρησής του. Τα Ηνωμένα Εθνη, η Ευρωπαϊκή Ενωση και ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον, μεταξύ άλλων, είχαν καταδικάσει την ετυμηγορία και την ποινή που του επιβλήθηκε (εδώ).

Μερικές ώρες μετά την εκτέλεση του 34χρονου ο Ρίτσαρντ Μπράνσον δήλωσε συντετριμμένος και κατηγόρησε «τη μηχανή θανάτου της χώρας» η οποία «κάνει ό,τι έκανε πάντα. Προσκολλημένη με πείσμα στο γράμμα του νόμου, δεν αφήνει περιθώρια για ευπρέπεια, αξιοπρέπεια, συμπόνια ή έλεος».

Heartbroken to learn that Nagaenthran Dharmalingam was hanged at Changi prison. Singapore’s relentless machinery of death did what it always does. Stubbornly clinging to the letter of the law, it left no room for decency, dignity, compassion, or mercy. https://t.co/BMJhrn0P27

— Richard Branson (@richardbranson) April 27, 2022