Η «Ραψωδία» των Queen δεν ήταν «Bohemian», αλλά «Mongolian»

Ενα από τα μεγαλύτερα διαχρονικά μυστήρια στην ιστορία της ροκ μουσικής –μαζί με τους στίχους του κλασικού «Hotel California»– είναι η έννοια των στίχων του οπερετικού τραγουδιού των Queen «Bohemian Rhapsody». Από την ημέρα της κυκλοφορίας του, το 1975, κοινό και κριτικοί ξύνουν τα κεφάλια τους προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν τους σχεδόν σουρεαλιστικούς, ακατανόητους στίχους αυτού του ροκ «ύμνου».

Μια νέα ανακάλυψη στα αρχεία του αείμνηστου συνθέτη και τραγουδιστή Φρέντι Μέρκιουρι προσφέρει ελάχιστα στοιχεία για την επίλυση του γρίφου. Σύμφωνα με ένα πρόχειρο σημείωμα που άφησε ο μακαρίτης, μαθαίνουμε ότι ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «Mongolian Rhapsody» (Μογγολική Ραψωδία), αναφέρουν οι Times του Λονδίνου.

Το χειρόγραφο προσχέδιο είναι ανάμεσα στα 1.500 αντικείμενα του Μέρκιουρι που θα δημοπρατηθούν τον προσεχή Σεπτέμβριο από τον οίκο Sotheby’s για λογαριασμό της φίλης, πρώην συντρόφου και κληρονόμου του, Μέρι Οστιν, 72 ετών. Η συλλογή ανακαλύφθηκε στο σπίτι του τραγουδιστή στο δυτικό Λονδίνο, μετά τον θάνατό του από AIDS το 1991.

Μεταξύ των 15 σελίδων των προσχεδίων για το «Bohemian Rhapsody», σε μια σελίδα ο Μέρκιουρι έγραψε τις λέξεις «Mongolian Rhapsody» κοντά στην κορυφή της, αλλά διέγραψε την πρώτη λέξη του τίτλου και προσέθεσε το «Bohemian» από πάνω.

Στην τελική εκδοχή του τραγουδιού, ένας στίχος ξεκινά με τις γραμμές: «Mama/Just killed a man/ Put a gun on his head/ Puled my trigger, now he’s dead». (Μάνα/Σκότωσα κάποιον/Εβαλα ένα πιστόλι στο κεφάλι του/Πάτησα τη σκανδάλη, τώρα είναι νεκρός), Ωστόσο, σε ένα προηγούμενο προσχέδιο ο Μέρκιουρι έγραψε: «Ενας πόλεμος άρχισε/Πρέπει να φύγω απόψε/Πρέπει να σταθώ και να πολεμήσω».

Οι αρχικοί αυτοί στίχοι της εισαγωγής στο τραγούδι-έπος του Μέρκιουρι δεν αποκαλύπτουν περαιτέρω πληροφορίες για την έννοιά του, εκτός ίσως από τη διάθεσή του να αφιερώσει τη «Ραψωδία» του στο Μογγολικό έθνος. Η λέξη «Μογγολική» δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού στα προσχέδια, τα οποία εκτιμάται ότι αξίζουν 1,2 εκατ. λίρες.

Κάποιοι από τους στίχους είναι γραμμένοι σε επιστολόχαρτα από την αεροπορική εταιρεία British Midland, που χρεοκόπησε και δεν υπάρχει πια, με τον Μέρκιουρι να έχει γράψει δεκάδες λέξεις και φράσεις στο σημειωματάριό του.

Η Οστιν θα δωρίσει μέρος των εσόδων από την πώληση των πρόχειρων σημειώσεων στο Mercury Phoenix Trust, μια φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε από τα επιζώντα μέλη των Queen, για τη χρηματοδότηση παγκόσμιων πρωτοβουλιών για τον HIV/Aids, καθώς και στο αντίστοιχο ίδρυμα για το AIDS του βρετανού τραγουδιστή Ελτον Τζον.

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά με την έννοια των στίχων του τραγουδιού. Η δημοφιλέστερη είναι ότι χρησίμευσε ως έμμεσος τρόπος του Μέρκιουρι να φανερωθεί ως γκέι ή αμφιφυλόφιλος. Η βιογράφος του, Λέσλι-Αν Τζόουνς, ισχυρίζεται ότι επιβεβαίωσε τη θεωρία με τον επί χρόνια εραστή του Φρέντι, Τζιμ Χάτον.

«Το “Bohemian Rhapsody” ήταν η εξομολόγηση του» είπε ο Χάτον στην Τζόουνς. «Αφορούσε το πόσο διαφορετική θα μπορούσε να είναι η ζωή του και πόσο πιο ευτυχισμένος θα μπορούσε να ήταν, αν μπορούσε να είναι ο εαυτός του σε ολόκληρη τη ζωή του». Με βάση αυτή την ερμηνεία, ο πρώτος στίχος αναπαριστά τον Μέρκιουρι να «σκοτώνει» τη δημόσια εικόνα του.

Ο στιχουργός Τιμ Ράις, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Μέρκιουρι στα σόλο τραγούδια του, μεταξύ των οποίων τα «The Fallen Priest» και «The Golden Boy», επιβεβαίωσε αυτή τη θεωρία σε μια συνέντευξή του τον Οκτώβριο του 2015. Ο στιχουργός είχε συνομιλίες με τον ντράμερ του συγκροτήματος Ρότζερ Τέιλορ, ο οποίος του επιβεβαίωσε ότι το θέμα των στίχων είναι η αποκάλυψη της σεξουαλικής ταυτότητας του αείμνηστου τραγουδιστή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News