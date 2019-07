Η Οκάσιο-Κόρτεζ τους μπλόκαρε στο Twitter – και αυτοί απάντησαν με μηνύσεις

Κατά πόσο θεωρείται αντισυνταγματικό και αντίθετο με την προστασία της ελευθερίας του λόγου το «μπλοκάρισμα» από πολιτικούς διαφόρων «ακολούθων» τους στα social media;

Αυτό είναι το επίμονο ερώτημα που θέτουν οι New York Times αναφορικά με την υπόθεση που απασχολεί εδώ και μερικά 24ωρα τις ΗΠΑ, σχετικά με το κατά πόσο είναι ηθικό ένας πολιτικός όπως η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κόρτεζ να «φιμώσει», με ό,τι όπλα διαθέτει στο Διαδίκτυο, τη φωνή ενός ανθρώπου που δεν συμφωνεί μαζί του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η βουλευτής Οκάσιο-Κόρτεζ κινούνται σε διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις στα πάντα, εκτός από το ότι αμφότεροι προέρχονται από τη Νέα Υόρκη και από την κυριαρχία τους στα social media. Τώρα όμως προστέθηκε και ένας τρίτος σύνδεσμος ανάμεσά τους: η πρόσφατη απόφαση ομοσπονδιακού συμβουλίου εφετών, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματικό το μπλοκάρισμα από τον πρόεδρο Τραμπ όσων κριτικάρουν ή χλευάζουν τις αναρτήσεις του» σημειώνει η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως, με βάση αυτή ακριβώς την απόφαση, υποβλήθηκαν τις προηγούμενες μέρες δύο αγωγές από χρήστες του Twitter κατά της Οκάσιο-Κόρτεζ, κατηγορώντας τη ότι παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία (περί ελευθερίας του λόγου) του Συντάγματος, επειδή μπλοκάρει ανθρώπους που εκφράζουν διαφορετικές πολιτικές θέσεις από εκείνη.

Η πρώτη αγωγή υποβλήθηκε από τον Τζόσεφ Σαλαντίνο, πολιτευτή του Μπρούκλιν, υποψήφιο βουλευτή και αμφιλεγομένη προσωπικότητα του YouTube, ο οποίος μπλοκαρίστηκε προ δύο μηνών.

I have officially filed my lawsuit against AOC for blocking me on twitter.

Trump is not allowed to block people, will the standards apply equally?

Stay tuned to find out! pic.twitter.com/0RmHI7x9Qc

— Saladino for Congress (@JoeySalads) 9 Ιουλίου 2019