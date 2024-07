Η Μελάνια Τραμπ «έκλεψε την παράσταση» στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών

Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του συζύγου της, το βράδυ της Πέμπτης, στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, για πρώτη φορά από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Γυαλιστερή και λαμπερή, έκλεψε την παράσταση, καθώς έμοιαζε περισσότερο να περπατάει σε πασαρέλα παρά σε πολιτικό συνέδριο, φορώντας ένα υπέροχο κόκκινο σύνολο. Το BBC σημειώνει ότι η Μελάνια φαινόταν απόμακρη και μυστηριώδης, όπως πάντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την υποδέχτηκε στη σκηνή με μια αγκαλιά και ένα φιλί στο μάγουλο.

Στη συνέχεια, της έπιασε το χέρι και περπάτησαν κατά μήκος της σκηνής, ενώ άλλα μέλη της οικογένειας Τραμπ τους ακολουθούσαν.

