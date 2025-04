Βανκούβερ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος σε φεστιβάλ – Νεκροί και τραυματίες

Αρκετοί νεκροί και τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός στο Βανκούβερ του Καναδά, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της πόλης, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί και είναι 30 ετών. Δεν έχει γίνει, ωστόσο, οτιδήποτε γνωστό για τα κίνητρα του δράστη ή αν πρόκειται για δυστύχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου, διευκρίνισε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1

— Karm Sumal (@KarmSumal) April 27, 2025