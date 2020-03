Η Ματίνα Στεβή των NYT δηλώνει θυμωμένη από την «παράλειψη» στο άρθρο για τον Εβρο

H Ματίνα Στεβή – Γκρίντνεφ, εκ των συντακτών του εξόχως δυσφημιστικού άρθρου των Νew York Times για την Ελλάδα (εδώ) –το οποίο χρησιμοποίησε μέχρι και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να κάνει μαθήματα ανθρωπισμού και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, μέσω Τwitter– δηλώνει θυμωμένη…

Δηλώνει θυμωμένη για μία «μικρή» παράλειψη στο άρθρο, το οποίο κατηγορούσε την Ελλάδα ότι υποχρεώνει τους παράνομα εισερχόμενους στο έδαφός της στον Εβρο «να ζουν σαν ζώα». Η παράλειψη αφορούσε μία από τις βασικές πηγές των συντακτών. Τη μαρτυρία του ανθρώπου όπου βασίστηκε η όλη ιστορία περί του «ελληνικού Γκουαντάναμο» στο χωριό Πόρος, του φοβερού black site, κατά τον ισχυρισμό των NYT, όπου κακομεταχειρίζονται τους αλλοδαπούς που περνούν τα σύνορα και συλλαμβάνονται από τις ελληνικές αρχές.

Η πηγή αυτή, όπως μας ενημέρωσε ο εκ των συντακτών, δημοσιογράφος Πάτρικ Κίνγκσλεϊ (Patrick Kingsley (δείτε κάτω τη σχετική ανάρτησή του στο Twitter), δεν ήταν ακριβώς πρόσφυγας συρο-κουρδικής καταγωγής, αλλά τελικά (και) τούρκος υπήκοος.

Our story sparked a firestorm in Greece, much of it ignoring our reporting of Turkish violations

But one claim was fair: We didn't mention a source's dual nationality. We've now added it

This was my fault. I did the interview, & I didn't clarify thishttps://t.co/eAdWW87BPS pic.twitter.com/X5NkzgEkn6

— Patrick Kingsley (@PatrickKingsley) March 13, 2020