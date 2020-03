Η Κατερίνα Στεφανίδη τα έβαλε με τον ιάπωνα πρωθυπουργό

Στην Ιαπωνία εδώ και μερικές εβδομάδες κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, το καλοκαίρι.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δήλωσε πριν μερικές ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν σίγουρα και το γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή της Κατερίνας Σταφανίδη.

Συγκεκριμένα, η χρυσή ελληνίδα Ολυμπιονίκης έγραψε ειρωνικά στο Twitter:

«Οι Ολυμπιακοί αγώνες θα γίνουν όπως έχει σχεδιαστεί. Μόνο που θα γίνουν χωρίς κοινό ή αθλητές ή προπονητές».

The Olympic Games will go ahead as planned. Just with no crowd, or athletes, or coaches 😒 https://t.co/rOd1srTjKR

— Katerina Stefanidi (@KatStefanidi) March 14, 2020