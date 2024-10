Η Φλόριντα στο έλεος του τυφώνα: Ο Μίλτον ξερίζωσε και στέγες σταδίων!

H Φλόριντα βρέθηκε στο έλεος του τυφώνα Μίλτον (Milton), ο οποίος ναι μεν έφτασε στην ξηρά ως επικίνδυνη καταιγίδα κατηγορίας 3 και εξασθένησε σε κατηγορία 1, αλλά ήδη προκάλεσε καταστροφές και θύματα.

Σε μια εικονογράφηση της καταστροφής Μίλτον πέρασε με σφοδρότητα από την περιοχή του Κόλπου της Τάμπα το βράδυ της Τετάρτης και κατέστρεψε τη στέγη του θολωτού σταδίου πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field, που βρίσκεται στο Σεντ Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα ως έδρα της φημισμένης ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις. Κομμάτια της στέγης του σταδίου παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Το ίδιο στάδιο, χρησιμοποιούνταν ως βάση των σωστικών συνεργείων πρώτης ανάγκης που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αντιμετώπιση της κατηγορίας.

Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC) ενημέρωσε πως ο Μίλτον έφθασε κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα. Οι εικόνες που μετέδωσε το CNN από το χτύπημα των ανεμοστρόβιλων στη Σιέστα Κι σοκαριστικές.

Ο Μίλτον έριξε περίπου 40 εκατοστά βροχής σε Ταμπα και Σεν Πιτερσμπεργκ, ενώ αναφέρθηκαν και «θάνατοι» στην κομητεία Σεντ Λούσι της Φλόριντα, από ένα ξέσπασμα ανεμοστρόβιλου νωρίτερα.

Οι νυχτερινές ώρες (πρωί Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) αναμενόταν να είναι οι δυσκολότερες για τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, έκανε νέα έκκληση στους κατοίκους να μείνουν προφυλαγμένοι σε ασφαλές σημείο. Εκδόθηκε δεύτερος συναγερμός κατάστασης έκτακτης ανάγκης για πλημμύρες στις περιοχές Τάμπα, Σεν Πιτερσμπεργκ, Ριβερβιου και Παλμέτο.

Αξιωματούχοι στην κομητεία Μάρτιν της Φλόριντα επιβεβαίωσαν ότι έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματισμοί και δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, καθώς ο τυφώνας Μίλτον έπληξε την «Ηλιόλουστη», όπως είναι το προσονύμιό της, Πολιτεία, με εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερα από ένα εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές. Ο μεγαλύτερος αριθμός διακοπών ηλεκτροδότησης σημειώθηκε στην κομητεία της Σεϊρασότα –ένα ειδυλιακό μέρος για διακοπές– και στη γειτονική κομητεία Μανατί. Επειτα ο κυκλώνας κινήθηκε προς Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

