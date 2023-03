Η Apple θέλει να φέρει την κλασική μουσική στις μάζες

Πέρασαν ήδη πέντε χρόνια από τότε που η συνεχής ακρόαση μέσω streaming, υπηρεσιών όπως το Spotify, ξεπέρασε τη διαδικτυακή αγορά τραγουδιών και άλμπουμ. Η λογική του τζουκ μποξ (της συνεχούς ροής τραγουδιών) επικράτησε στον τρόπο κατανάλωσης μουσικής του κοινού και αποδείχθηκε θησαυρός για την παρακμάζουσα μουσική βιομηχανία.

Τώρα η πρωτοπόρος Apple επιχειρεί να ανατρέψει τα δεδομένα, λανσάροντας την πρώτη υπηρεσία streaming κλασικής μουσικής σε μαζική μορφή, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια κομμάτια μουσικής δωματίου διαθέσιμα για ακρόαση. Θα μπορέσει, όπως, να ανταγωνιστεί το streaming της ποπ και της ροκ μουσικής, που απευθύνονται στις νέες γενιές;

Η κλασική μουσική κατέχει ήδη ένα μικρό μερίδιο της αγοράς στην πλατφόρμα της Apple, καθώς και στις πλατφόρμες του Spotify και άλλως εξειδικευμένων μέσων, όπως Idagio και Stage+. Το ερώτημα που γεννιέται είναι τι περισσότερο μπορεί να προσφέρει η νέα υπηρεσία της Apple και πόσο δημοφιλής μπορεί να εξελιχθεί.

Η αλήθεια είναι ότι τίποτε σε τέτοια κλίμακα δεν έχει υπάρξει ως σήμερα. Η Apple Music οδεύει σταθερά προς τους 110 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή μέχρι το 2025, σύμφωνα με την JP Morgan (οι υπάρχοντες συνδρομητές θα λάβουν το «Apple Music Classical» δωρεάν). Ο νέος κλασικός κατάλογος της Apple θα περιέχει πάνω από πέντε εκατομμύρια κομμάτια.

Μέχρι σήμερα, με τη χρήση μιας κύριας υπηρεσίας ροής κλασικής μουσικής ήταν σαν να προσπαθείς να παίξεις όμποε για πρώτη φορά με δεμένα μάτια – αδύνατο να το χρησιμοποιήσεις και απογοητευτικό να το ακούς. Για να λειτουργήσει η υπηρεσία της Apple, το παραδοσιακό βιβλίο κανόνων των υπηρεσιών streaming θα πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς.

Ο Γουίλ Πέιτζ, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στο Spotify, λέει ότι η κλασική μουσική δεν ταίριαξε ποτέ πραγματικά στο καθιερωμένο μοντέλο μουσικής ροής. Θυμάται ότι πήγε σε μια συνάντηση για streaming στην εταιρεία κλασικής μουσικής Decca Records, όταν ήταν ακόμα εργαζόμενος στη σουηδική εταιρεία, όπως αποκαλύπτει στην Telegraph.

Ο Πέιτζ συνοδευόταν από «τους καλύτερους επιστήμονες δεδομένων» που θα μπορούσε να προσφέρει η Στοκχόλμη. «Βγήκαμε από τη συνάντηση σαν να μας χτύπησε λεωφορείο», θυμάται. «Σκεφτήκαμε “Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο τρόπος που πληρώνεσαι, ο χρόνος που χρειάζεται για να συνθέσεις, η φύση της συνεργασίας, το πώς κατατάσσεται η κλασική μουσική – είναι σαν ένα τετράγωνο κλειδί, ενώ το streaming είναι σαν μια στρογγυλή τρύπα”».

Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, λοιπόν, και ποια είναι τα συγκεκριμένα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει η Apple; Το πρώτο εμπόδιο σχετίζεται με τα μεταδεδομένα – το ψηφιακό ισοδύναμο των καρτών ευρετηρίου βιβλιοθήκης. Ακούγεται στεγνό, αλλά η καλή ροή βασίζεται στην έξυπνη χρήση μεταδεδομένων, τα οποία περιγράφουν στον ακροατή το περιεχόμενο που μεταδίδεται και τον βοηθούν να ανακαλύψει νέα, παρόμοια μουσική.

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i

— Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023