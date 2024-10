Η Αίγυπτος προτείνει 48ωρη εκεχειρία στη Γάζα – Συνεχίζονται τα ισραηλινά πλήγματα

Ο αγύπτιος πρόεδρος Αμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κατέθεσε την Κυριακή μία πρόταση για την κήρυξη εκεχειρίας δύο ημερών στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρίσκεται στον 13ο μήνα του.

Ο Σίσι, του οποίου η χώρα είναι μεσολαβητής μεταξύ της τρομοκρατικής οργάνωσης και του Ισραήλ, πρότεινε «εκεχειρία δύο ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας τέσσερις όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα παλαιστίνιους κρατούμενους» στις ισραηλινές φυλακές.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη πλήρους εκεχειρίας και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία, με τον πληθυσμό της να αντιμετωπίζει ανθρωπιστική καταστροφή, πρόσθεσε.

Egyptian President Al-Sisi: “We have presented a new initiative for a two-day ceasefire during which four hostages will be released, in exchange for Palestinian prisoners, and in the following 10 days there will be negotiations on a permanent ceasefire and a broader deal.” pic.twitter.com/VT0ZqJvonM

— Iris (@streetwize) October 27, 2024