Η ώρα των αντιποίνων: Το Ισραήλ βομβάρδισε την Τεχεράνη

«Αποστολή εξετελέσθη». Με αυτή τη φράση οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν την επιχείρηση αντιποίνων εναντίον του Ιράν για τις πυραυλικές επιθέσεις της 1ης Οκτωβρίου.

«Μπορώ τώρα να επιβεβαιώσω ότι ολοκληρώσαμε την ισραηλινή απάντηση. Πραγματοποιήσαμε στοχευμένα και ακριβή πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, ακυρώνοντας τις άμεσες απειλές εναντίον του κράτους του Ισραήλ», είπε σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα κοινωνικά δίκτυα ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι.

“I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran’s attacks against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran — thwarting immediate threats to the State of Israel.”

Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari talk about the… pic.twitter.com/1OOss3etpV

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2024