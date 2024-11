H Αμερική ψήφισε: Χάρις ή Τραμπ και το μαγικό 270

Κάμαλα Χάρις ή Ντόναλντ Τραμπ; Η εισαγγελέας ή ο καταδικασμένος; Η «συστημική» ή ο λαϊκιστής ρήτορας; Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ ή ο πρώτος που επιστρέφει στον Λευκό Οίκο. Σε αυτά το δραματικά ερωτήματα κλήθηκαν να απαντήσουν οι Αμερικανοί, από την ώρα που ξημέρωσε η 5η Νοεμβρίου, η πρώτη Τρίτη του μήνα, που κάθε τέσσερα χρόνια διεξάγονται οι προεδρικές εκλογές. Το ιερό δισκοπότηρο για τους δύο αντιπάλους: το όριο των 270 εκλεκτορικών ψήφων.

03:31 Ο Τραμπ κερδίζει και το Αρκάνσας και φτάνει τους 105 εκλέκτορες.

03:30 Ανάλυση: Αν η Κάμαλα Χάρις δεν κερδίσει την Τζόρτζια (όπου προηγείται ο Τραμπ) και τη Βόρεια Καρολίνα (όπου η μάχη είναι οριακή), δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος χωρίς να κερδίσει την Πενσιλβάνια.

03:27 To CNN και το Fox News ανακήρυξαν νικητή στη Νότια Καρολίνα τον Τραμπ, ο οποίος έφτασε τους 99 εκλέκτορες. Το Fox News έδωσε στην Κάμαλα Χάρις το Ιλινόις.

03:00 Όπως αναμενόταν, ο Τραμπ ανακηρύχθηκε νικητής στη Φλόριντα (με 30 εκλεκτορικές ψήφους), στην Οκλαχόμα, στην Πολιτεία του Μισσισσιππή, στην Αλαμπάμα, στο Μιζούρι και στο Τενεσί, έχοντας πια συγκεντρώσει 90 εκλέκτορες.

Η Κάμαλα Χάρις ανακηρύχθηκε νικήτρια στο Ρόουντ Αϊλαντ, στο Μέριλαντ και στη Μασαχουσέτη.

02:45 H εκστρατεία του Τραμπ αρνήθηκε την είσοδο στο εκλογικό πάρτι του Παλμ Μπιτς στους δημοσιογράφους του Politico, του Axios και άλλων ΜΜΕ ως αντίποινα της κάλυψης που παρείχαν στην καμπάνια του πρώην προέδρου.

02:11 Όπως αναμενόταν ο Τραμπ ανακηρύχθηκε νικητής και στην Ιντιάνα.

02:10 To exit poll του CNN στην Τζόρτζια, έδωσε ένα προβάδισμα 11% στον Τραμπ στη λεγόμενη ψήφο των ανεξάρτητων, μια δεξαμενή ψηφοφόρων που το 2020 είχε πάει στον Τζο Μπάιντεν με εννέα ποσοστιαίες μονάδες διαφορά. H αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει ένα προβάδισμα 80-20 τους Αφροαμερικανούς, ενώ ο πρώην πρόεδρος έχει αντίστοιχο προβάδισμα στους λευκούς ψηφοφόρους χωρίς πτυχίο.

02:00 Οι κάλπες έκλεισαν στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Όπως αναμενόταν το CNN, προέβλεψε τον Τραμπ νικητή στο Κεντάκι και τη Χάρις νικήτρια στο Βερμόντ.

01:45 Παράλληλα με τις προεδρικές εκλογές διεξάγονται και εκλογές για 34 έδρες στη Γερουσία, με τους Ρεπουμπλικανούς να κρατούν ένα θεωρητικό προβάδισμα καθώς οι Δημοκρατικοί πρέπει να υπερασπιστούν 23 έδρες, συμπεριλαμβανομένων σε Πολιτείες που ο Τραμπ προηγείται: Μοντάνα, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια.

00:26 Ο διαδραστικός εκλογικός χάρτης από το Reuters



00:23 Πρώτο γκάλοπ σε εθνικό επίπεδο

Το 48% δηλώνει ότι έχει θετική γνώμη για την Κάμαλα Χάρις, έναντι του 44% που έχει θετική γνώμη για τον Τραμπ, σύμφωνα με γκάλοπ που προβλήθηκε στα αμερικανικά ΜΜΕ, εν είδει exit poll. Στις εκλογές του 2020, ο Μπάιντεν είχε 52% (στο αντίστοιχο γκάλοπ ), ενώ ο Τραμπ 46%.

00:15 Προκαταρκτικά αποτελέσματα του εθνικού exit poll

Το 31% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι το θέμα της οικονομίας είχε μεγαλύτερη βαρύτητα για την ψήφο τους.

Το 11% δήλωσε η μετανάστευση

Το 14% οι αμβλώσεις

Το 35% η Δημοκρατία

Το 4% εξωτερική πολιτική

22:27 Πότε θα ξέρουμε τα πρώτα αποτελέσματα;

Οι πρώτες κάλπες κλείνουν στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) και οι τελευταίες στις 8 το πρωί. Αν και υπήρξαν εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες γνωρίζαμε τον νικητή το επόμενο πρωί, όλα έδειχναν πως αυτή η μάχη θα είναι αμφίρροπη.

Σε πολιτείες που οι δύο υποψήφιοι είναι κοντά, πιθανόν να χρειαστεί επανακαταμέτρηση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αναμενόταν να υπάρξουν και προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

Σε κάθε περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης θα έχουμε μία σαφή εικόνα για την κατεύθυνση των ψήφων στις περισσότερες πολιτείες.

21:38 Με τον Τραμπ θα περάσει την εκλογική βραδιά ο Ελον Μασκ

Ο Ελον Μασκ θα περάσει την νύχτα στο Μαρ α Λάγκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενες διαφορετικές πηγές.

Ο δισεκατομμυριούχος θα είναι μεταξύ λίγων ατόμων που θα παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα μαζί με τον Τραμπ, προσέθεσε η εφημερίδα.

21:01 Σύλληψη υπόπτου κοντά στο Καπιτώλιο

Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως συνέλαβε έναν ύποπτο στη διάρκεια ελέγχου των επισκεπτών. Επισημαίνοντας πως αναφέρθηκε οσμή καυσίμου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του υπόπτου ένα πιστόλι φωτοβολίδων, μετέδωσε το Reuters.

Το Κέντρο Επισκεπτών του Καπιτωλίου (CVC) εκκίνησε έρευνα για το συμβάν, καθώς τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την Ουάσινγκτον είναι δρακόντεια λόγω της εξελισσόμενης εκλογικής διαδικασίας.

Our officers just arrested a man who was stopped during our screening process at the Capitol Visitor Center (CVC). The man smelled like fuel, had a torch & a flare gun.

The CVC is closed for tours for the day, while we investigate. We will provide more information when we can. pic.twitter.com/J5geNud1h2

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) November 5, 2024