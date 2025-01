Γερμανία: H Μπούντεσταγκ απέρριψε το νομοσχέδιο Μερτς

Η Μπούντεσταγκ, το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας, απέρριψε την Παρασκευή το νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στη μετανάστευση, το οποίο προώθησε ο επικρατέστερος υποψήφιος για την καγκελαρία, Φρίντριχ Μερτς, με τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Η απόρριψη του νομοσχεδίου ήρθε μετά την υπερψήφιση μιας αντίστοιχης αλλά μη δεσμευτικής πρότασης από το Κοινοβούλιο δύο ημέρες νωρίτερα, με τις ψήφους του AfD, γεγονός που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων καθώς θεωρήθηκε παραβίαση του διαχρονικού «τείχους» των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων απέναντι στην Ακροδεξιά.

Το νομοσχέδιο απορρίφθηκε με 350 ψήφους κατά και 338 υπέρ, ενώ υπήρξαν πέντε αποχές σε σύνολο 693 βουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Η ψηφοφορία της Τετάρτης αποτέλεσε την πρώτη φορά στη μεταπολεμική Ιστορία της Γερμανίας που κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιτεύχθηκε με τη στήριξη της Ακροδεξιάς, εντείνοντας τις εντάσεις ενόψει της συζήτησης της Παρασκευής. Μεταξύ των αντιπάλων του νομοσχεδίου υπήρχαν βουλευτές της ίδιας της συμμαχίας CDU/CSU του Μερτς, οι οποίοι αντέδρασαν, καθώς και μέλη του φιλελεύθερου κόμματος FDP που είχαν υπερψηφίσει την αρχική πρόταση, αλλά ήθελαν το νομοσχέδιο να επιστρέψει στις εσωτερικές επιτροπές για περαιτέρω επεξεργασία.

Ο λεγόμενος «νόμος για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών», του οποίου η ονομασία και το περιεχόμενο έχουν επικριθεί, θεωρήθηκε τόσο ιστορικά σημαντικός ώστε η ολομέλεια ήταν ασυνήθιστα γεμάτη, με ορισμένους βουλευτές να φέρεται ότι εγκατέλειψαν ακόμη και θαλάμους νοσηλείας, σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να είναι παρόντες.

Ο Μερτς, ο οποίος ηγείται της Χριστιανοδημοκρατικής Eνωσης (CDU) ενόψει και των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο ήταν αναγκαίο για την εσωτερική ασφάλεια της Γερμανίας και αρνήθηκε ότι συνεργάζεται με το AfD ή ότι σκοπεύει να το κάνει.

«Υπάρχουν πολλοί που ανησυχούν για τη Δημοκρατία, αλλά υπάρχουν και πολλοί που ανησυχούν για την ασφάλεια και την τάξη σε αυτή τη χώρα και περιμένουν να ληφθούν αποφάσεις» είπε.

Η συζήτηση διακόπηκε προτού καν ξεκινήσει, ώστε να διεξαχθούν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που θα επέτρεπαν την υπερψήφιση του νομοσχεδίου με τη στήριξη των παραδοσιακών κομμάτων και όχι της Ακροδεξιάς.

Προσπάθειες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), του συγκυβερνώντος κόμματος των Πρασίνων, καθώς και του πρώην κυβερνητικού τους εταίρου FDP, να σταματήσουν την ψήφιση του νομοσχεδίου παραπέμποντάς το πίσω στις επιτροπές νωρίτερα την ίδια ημέρα, απέτυχαν.

Οταν οι βουλευτές επέστρεψαν στην ολομέλεια, η συζήτηση ήταν έντονη, γεμάτη εντάσεις και συναισθηματικά φορτισμένη, έγραψε ο Guardian.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τις προηγούμενες ημέρες η αντίδραση του 99χρονου επιζώντος του Ολοκαυτώματος, Αλμπρεχτ Βάινμπεργκ, ο οποίος επέστρεψε στο γερμανικό κράτος παράσημο που του είχε απονεμηθεί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ψηφοφορία της Τετάρτης. Παράλληλα, ο Μισέλ Φρίντμαν, εξέχων γαλλογερμανός δημοσιογράφος και πρώην αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου των Εβραίων στη Γερμανία, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το CDU.

Ο Μερτς ισχυρίστηκε ότι το νομοσχέδιο ήταν απαραίτητο λόγω σειράς δολοφονιών υψηλού προφίλ που διαπράχθηκαν από άνδρες με μεταναστευτικό υπόβαθρο [1, 2, 3, 4]. Ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς είχε δηλώσει, από την πλευρά του, ότι η υφιστάμενη νομοθεσία αρκεί για την αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων, εφόσον εφαρμόζεται σωστά.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το 66%-67% των Γερμανών υποστηρίζει τη μόνιμη επιβολή συνοριακών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του 56% των υποστηρικτών του SPD.

Στη διάρκεια της έντονης πολιτικά εβδομάδας που προηγήθηκε, κατά την οποία ο Μερτς κατηγορήθηκε ότι φλερτάρει με την Ακροδεξιά, δεν έλλειψαν και οι συγκρίσεις με την περίοδο πριν την άνοδο του ναζιστικού κόμματος στην εξουσία, όταν η έλλειψη ενότητας μεταξύ των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων έδωσε χώρο στον αυταρχισμό.

Ο Ρολφ Μίτσενιχ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, δήλωσε: «Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης κατέρρευσε λόγω της έλλειψης ενότητας στη Δημοκρατία. Αλλά επίσης κατέρρευσε επειδή η αυταρχική νοοτροπία δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς».

Κάλεσε τον Μερτς να ανακαλέσει την απόφασή του και να «αποκαταστήσει το τείχος» κατά του AfD, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα έβλαπτε ανεπανόρθωτα τη φήμη του.

«Η ντροπή αυτής της απόφασης θα σας στοιχειώνει για πάντα» του είπε εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών από τα έδρανα του CDU. «Αλλά μπορούμε ακόμα να κλείσουμε μαζί την πύλη προς την Κόλαση».

Σε μια πρωτοφανή επίθεση στην πρώην καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, η οποία την Πέμπτη επέκρινε τον Μερτς για τη φαινομενική αναδίπλωσή του στο ζήτημα της συνεργασίας με το AfD, εκείνος υποστήριξε ότι το ίδιο το κόμμα του έχει «μεγάλο μερίδιο ευθύνης» για την είσοδο του AfD στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο το 2017.

Η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, των Πρασίνων, προέτρεψε τον Μερτς να αποσύρει το νομοσχέδιο. «Δεν πρόκειται για εσάς αλλά για τη Γερμανία» είπε.

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την κρίσιμη ψηφοφορία έδειξε ότι το AfD διατηρεί το 22%, η CDU/CSU έπεσε μία μονάδα, στο 29%, ενώ το SPD κέρδισε 1,5 μονάδα φτάνοντας το 17%, την υψηλότερη επίδοσή του από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γερμανία ενάντια στη φαινομενική στροφή του Κοινοβουλίου προς τα δεξιά, τόσο την Παρασκευή, εν αναμονή της ψηφοφορίας, όσο και τις προηγούμενες ημέρες. Μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κατά της «σύμπραξης» με την AfD για το Μεταναστευτικό έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης έξω από το Κόνραντ Αντενάουερ Χάους, τα κεντρικά των Χριστιανοδημοκρατών στο Βερολίνο.

“Everyone together against fascism.”

Tens of thousands of people across Germany took to the streets against the conservative CDU party for passing an anti-migration motion in parliament with votes from the far-right AfD party. pic.twitter.com/vXt8UZ06JE

— DW News (@dwnews) January 31, 2025