Συνελήφθη ένας 28χρονος Αφγανός για την επίθεση με μαχαίρι στη Βαυαρία

Ενας 28χρονος Αφγανός συνελήφθη ως ύποπτος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι ενός 41χρονου άνδρα και ενός παιδιού 2 ετών νωρίτερα την Τετάρτη σε πάρκο του Ασάφενμπουργκ στην Βαυαρία.

Δύο σοβαρά τραυματίες νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κίνητρο του δράστη παραμένει ασαφές. Το πάρκο Σένταλ στο κέντρο της πόλης έχει χαρακτηριστεί από τις Αρχές «επικίνδυνο», εξαιτίας συχνών ληστειών και διακίνησης ναρκωτικών.

