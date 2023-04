Φρίκη στην Κένυα: Βρήκαν 47 πτώματα θαμένα σε δάσος – ήταν πιστοί αίρεσης που νήστεψαν μέχρι θανάτου

Η κενυατική αστυνομία έχει εντοπίσει τα πτώματα 47 ανθρώπων, που θεωρεί ότι ήταν μέλη μιας χριστιανικής αίρεσης τα οποία πίστευαν ότι θα πήγαιναν στον παράδεισο αν νήστευαν μέχρι θανάτου.

Η αστυνομία άρχισε από την Παρασκευή την εκταφή των πτωμάτων από το δάσος Σακαχόλα, κοντά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι.

«Συνολικά, 47 άνθρωποι πέθαναν στο δάσος Σακαχόλα», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Τσαρλς Καμάου μιλώντας στο Reuters. Πρόσθεσε ότι η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία διέσωσε 15 μέλη της αίρεσης, της Διεθνούς Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης, τα οποία είπαν ότι διατάχθηκαν να λιμοκτονήσουν. Τέσσερις από αυτούς τους ανθρώπους ωστόσο πέθαναν προτού να φτάσουν στο νοσοκομείο.

Ο ηγέτης της αίρεσης, Πολ Μακένζι, συνελήφθη αφού έφτασε στις αρχές μια πληροφορία που έκανε λόγο για «ρηχούς τάφους», στους οποίους είχαν ενταφιαστεί τουλάχιστον 31 πιστοί.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μακένζι αρνήθηκε να φάει ή να πιει οτιδήποτε όσο ήταν υπό κράτηση.

