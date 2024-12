Φιλοτουρκικές ομάδες επιτίθενται στους Κούρδους της Συρίας

Οι μαχητές του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA), που υποστηρίζονται από την Τουρκία, προέλαυναν προς την πόλη Κομπάνι, στη βόρεια Συρία, την Τετάρτη, σύμφωνα με αναφορές.

Οι κουρδικές Αρχές ανέφεραν αρκετές βίαιες συγκρούσεις τις τελευταίες 24 ώρες μεταξύ κουρδικών δυνάμεων και μαχητών του SNA, οι οποίοι κινήθηκαν βορειοανατολικά, προς το Κομπάνι, αφού κατέλαβαν την πόλη Μάνμπιτζ τη Δευτέρα.

🔴 to support #SNA push on Qere Qozaq #Turkey is shelling Miştenur hill close to #Kobani. Earlier today the village Zormixar has been targeted. #DefendRojava pic.twitter.com/IFu2ErYo2P

— YPG & YPJ International (@YpgInt) December 10, 2024