Συρία: Μεταβατικός πρωθυπουργός ο Αλ-Μπασίρ

Οι αντάρτες που κατέλαβαν την εξουσία στη Δαμασκό διόρισαν ηγέτη μεταβατικής κυβέρνησης τον Μοχάμεντ αλ-Μπασίρ, ο οποίος θα ασκήσει καθήκοντά του μέχρι την 1η Μαρτίου, ανέφερε επίσημη ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Μέχρι την πτώση του καθεστώτος Ασαντ, ο αλ-Μπασίρ ήταν επικεφαλής της λεγόμενης Κυβέρνησης Σωτηρίας που είχαν εγκαταστήσει αντάρτες στο προπύργιο τους στην πόλη Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία.

«Η γενική διοίκηση μάς ανέθεσε να ηγηθούμε της μεταβατικής κυβέρνησης μέχρι την 1η Μαρτίου», ανακοίνωσε ο Μπασίρ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση που τον παρουσίασε ως τον «νέο πρωθυπουργό».

New video shows the meeting between former #Syrian PM Muhammad Ghazi Al-Jalali, HTS’s Abu Mohammed al-Jolani, and Mohammed al-Bashir. The meeting resulted in the appointment of Mohammed al-Bashir (the head of the HTS-tied Syrian Salvation Government) as transitional PM pic.twitter.com/FzJ1WQUH5q

