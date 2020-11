Ελον Μασκ: Θετικός και αρνητικός στον κορονοϊό την ίδια μέρα

Ο Ελον Μασκ εμφανίστηκε να αμφισβητεί την ακρίβεια των τεστ για τον κορονοϊό με ανάρτηση στο Twitter, όπου κάνει λόγο για αντικρουόμενα αποτελέσματα σε ελέγχους στους οποίους υποβλήθηκε μέσα σε μια μέρα.

«Κάτι εξαιρετικά απατηλό συμβαίνει. Εξετάστηκα για τον κορονοϊό τέσσερις φορές σήμερα. Τα δύο τεστ ήταν αρνητικά, τα δύο ήταν θετικά. Ίδιο μηχάνημα, ίδια τεστ, ίδια νοσοκόμα. Rapid test αντιγόνου από τη BD», έγραψε αναφερόμενος στα τεστ της εταιρείας Becton Dickinson. Ο Μασκ, που έκανε τα rapid test την Πέμπτη, ανέφερε ακόμη ότι περιμένει τα αποτελέσματα τεστ PCR από διαφορετικά εργαστήρια. Οταν ρωτήθηκε από χρήστη του Twitter αν έχει συμπτώματα, απάντησε ότι αυτά είναι ενός «συνηθισμένου κρυολογήματος. Τίποτα ασυνήθιστο μέχρι στιγμής».

Η Becton Dickinson, ένας από τους μεγάλους προμηθευτές τεστ αντιγόνου για τον κορονοϊό, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι κάνει έρευνα για αναφορές από γηροκομεία στις ΗΠΑ ότι τα rapid tests της εταιρείας δίνουν λανθασμένα θετικά αποτελέσματα.

Στις αρχές του μήνα, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ προειδοποίησε τους εργαζόμενους σε εργαστήρια και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ότι μπορεί να προκύψουν λανθασμένα θετικά αποτελέσματα από τα τεστ αντιγόνου για τον κορονοϊό.

Στο παρελθόν ο Έλον Μασκ έχει ασκήσει σφοδρή κριτική για τα μέτρα περιορισμού και τα lockdown, κάνοντας λόγο για «φασιστικά» μέτρα που παραβιάζουν την ατομική ελευθερία.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020