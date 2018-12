Εκρηξη ηφαιστείου και τσουνάμι στην Ινδονησία – Στους 222 οι νεκροί

Σε 222 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 745 στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα της Ινδονησίας από το τσουνάμι που έπληξε χθες Σάββατο τις ακτές τους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Σύμφωνα παράλληλα με το ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων ANTARA που συνεργάζεται με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 430 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, 9 ξενοδοχεία και δεκάδες σκάφη.

Επίσης όπως μεταδίδει το ANTARA, η Παντεγκλάντ στην επαρχία Μπάντεν είναι η περιοχή που επλήγη περισσότερο από το τσουνάμι που προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα.

Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφή, προσθέτει, είναι οικισμοί και τουριστικές περιοχές κατά μήκος ορισμένων ακτών στις: Τανγιούνγκ Λεσούνγκ, Σούμουρ, Τελούκ Λάντα, Πενιμπάνγκ και Καρίτα.

Το τσουνάμι σχηματίστηκε έπειτα από υποθαλάσσια κατολίσθηση που προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα, ένα από τα 127 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας.

Τα νερά από το τσουνάμι παρέσυραν τη σκηνή πάνω στην οποία έπαιζε τοπικό ροκ συγκρότημα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός μουσικού. Οι υπόλοιποι αγνοούνται.

BREAKING: Indonesian band “Seventeen” announces one of their members was killed, others are missing after tsunami hit their stage as they performed https://t.co/jh2duS3KFz

