Διπλή έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ – δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, το απόγευμα της Πέμπτης, λίγες ώρες αφού οι ΗΠΑ και η Βρετανία είχαν προειδοποιήσει ότι επίκεται τρομοκρατική επίθεση του ISIS στο σημείο και ζητούσαν από τον κόσμο να φύγει από εκεί.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες.

Περίπου 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί μια ιταλική ανθρωπιστική οργάνωση, ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου.

«Σχεδόν 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην επίθεση στο αεροδρόμιο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής στο χειρουργικό κέντρο της Καμπούλ», ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου με tweet.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ έκανε λόγο με δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik για 52 τραυματίες στις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Ο Μοχάμαντ Νάεμ, ένας εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν είπε στο Sputnik ότι το ισλαμικό κίνημα δεν γνωρίζει ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις και δεν αποκλείει την εμπλοκή του Ισλαμικού Κράτους.

Το βρετανικό δίκτυο Sky News μετέδωσε λίγο νωρίτερα, επικαλούμενο το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, πως η δεύτερη έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 26, 2021

Το αμερικανικό Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει νωρίτερα, ότι λίγο πριν τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα Ελλάδας), σημειώθηκε έκρηξη με άγνωστο ακόμα αριθμό θυμάτων.

Στο Twitter κυκλοφορούν φωτογραφίες με τραυματίες και βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν αργότερα φαίνονται δεκάδες άνθρωποι νεκροί ή σοβαρά τραυματισμένοι σε μία λίμνη αίματος.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο, όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας, Τζον Κίρμπι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σημειώθηκε μια ακόμα έκρηξη κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον.

🇦🇫🇬🇧⚡Explosion appears to have happened near Baron Hotel across from Kabul airport. Baron was used largely by British forces. Many injured.#Afghanistan #KabulAiport pic.twitter.com/JpPZl5njx9 — BWF Military News (@MilitaryBWF) August 26, 2021

Παράλληλα, αμερικανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται, δήλωσε ότι οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση αυτοκτονίας.

#BREAKING #Afghanistan #Kabul The French embassy in Kabul warns of the possibility of a second attack. The WSJ reports that at least three American soldiers have been injured in the blast. pic.twitter.com/uWo5epdWFG — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) August 26, 2021

Οι Ταλιμπάν «δείχνουν» τον ISIS

Δημοσιογράφος στην Καμπούλ μετέφρασε και έστειλε δήλωση του εκπροσώπου των Ταλιμπάν Ζαμιουλάχ Μουτζαχίντ, σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί είχαν προειδοποιηθεί για πιθανή επίθεση του ISIS στο αεροδρόμιο.

«Οι Ταλιμπάν είναι δεσμευμένοι στη διεθνή κοινότητα και δεν θα επιτρέψουν τρομοκράτες να χρησιμοποιήσουν το Αφγανιστάν ως βάση για τις επιχειρήσεις τους. Οι Ταλιμπάν προειδοποίησαν τα αμερικανικά στρατεύματα για πιθανές τρομοκρατικές ομάδες, όπως ο ISIS», φέρεται ότι είπε ο Μουτζαχίντ.

Φωτογραφίες από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στην περιοχή. Πολλοί άνθρωποι εμφανίζονται ματωμένοι, ενώ κάποιοι άλλοι μεταφέρονται με καρότσια, ενώ αργότερα μπήκαν και ασθενοφόρα.

Η Αμερικανική πρεσβεία απέστειλε μήνυμα προς τους Αμερικανούς να εκκενώσουν το αεροδρόμιο καθώς και να αποφύγουν να προσέλθουν.

🚨 | NEW: People being taken to hospital after the Kabul explosion pic.twitter.com/HvxLb65qQT — News For All (@NewsForAllUK) August 26, 2021

Γερμανία: Μπορεί να τελειώσουμε σήμερα την επιχείρωση εκκένωσης

«Ενας πολύ πραγματικός κίνδυνος επιθέσεων» από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ δυσκολεύει όλο και περισσότερο τις προσπάθειες απομάκρυνσης εκεί, είχε δηλώσει νωρίτερα η υπουργός Αμυνας της Γερμανίας, Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ.

Το «Φόρεϊν Όφις συνέστησε στη διάρκεια της νύχτας στους ανθρώπους στην Καμπούλ να μην έρχονται πλέον στο αεροδρόμιο μόνοι τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Βερολίνο και πρόσθεσε πως το γεγονός αυτό περιορίζει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες να φθάσουν στο αεροδρόμιο άνθρωποι για να φύγουν από τη χώρα.

Ο γερμανικός στρατός έχει μεταφέρει με αερογέφυρα τουλάχιστον 5.200 ανθρώπους από την Καμπούλ μέχρι τώρα, περιλαμβανομένων 4.200 Αφγανών και 505 Γερμανών, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Έμπερχαρντ Τσορν.

Η Γερμανία είναι πιθανόν να θέσει τέλος σήμερα στις πτήσεις απομάκρυνσης, σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Πυροβολισμοί κατά ιταλικού αεροπλάνου

Στο μεταξύ, πυρά εκτοξεύθηκαν εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους νωρίτερα σήμερα, καθώς έφευγε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε πηγή του υπουργείου Αμυνας της Ιταλίας.

Το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές κατά το συμβάν, πρόσθεσε η πηγή.

Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στην πτήση δήλωσε στο Sky 24 TG πως το αεροσκάφος μετέφερε σχεδόν 100 αφγανούς πολίτες όταν δέχθηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του.

Οι ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα πυρά δεν είχαν στόχο το ιταλικό αεροσκάφος στην Καμπούλ αλλά μάλλον στόχος ήταν να διαλυθεί το πλήθος κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε κυβερνητική πηγή.

Διέκοψε πρόωρα ο Καναδάς την επιχείρηση εκκένωσης

Οι καναδικές δυνάμεις στην Καμπούλ σταμάτησαν τις προσπάθειες να απομακρύνουν πολίτες τους και Αφγανούς νωρίτερα σήμερα, πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου, δήλωσε ο μεταβατικός επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατηγός Γουέιν Άιρ.

«Μείναμε στο Αφγανιστάν όσο περισσότερο μπορούσαμε… μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε μείνει περισσότερο και να τους είχαμε σώσει όλους», δήλωσε ο Άιρ σε συνέντευξη Τύπου. «Το ότι δεν μπορέσαμε είναι πραγματικά λυπηρό, αλλά οι συνθήκες επί του εδάφους επιδεινώθηκαν ραγδαία».

Ο Άιρ είπε πως ο Καναδάς απομάκρυνε ή διευκόλυνε την απομάκρυνση περίπου 3.700 Καναδών και Αφγανών πολιτών.

Ο Καναδάς δεν είχε σημαντική στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν για επτά χρόνια.

Ο Άιρ είπε πως η αποστολή απομάκρυνσης ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και αντιμετώπισε «σημαντικές και δυναμικές» απειλές. «Καθ΄όλη τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχαν φήμες για πολλές επικείμενες επιθέσεις».

Ανέβαλε το ταξίδι της στο Ισραήλ η Μέρκελ

Η Ανγκελα Μέρκελ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι της στο Ισραήλ που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 28-30 Αυγούστου λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

«Και οι δυο πλευρές συμφώνησαν ότι η επίσκεψη της καγκελαρίου θα προγραμματιστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

