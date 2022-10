Εκκένωση της Χερσώνας: 60.000 κάτοικοι θα μεταφερθούν στη Ρωσία

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της κατεχόμενης Χερσώνας δήλωσε την Τετάρτη ότι περίπου 50.000-60.000 άνθρωποι θα μεταφερθούν από εκεί στη Ρωσία και στην αριστερή όχθη του Δνείπερου.

Η εκκένωση αναμένεται να διαρκέσει περίπου έξι ημέρες, δήλωσε, σύμφωνα με το TASS, ο κυβερνήτης Βλαντίμιρ Σάλντο.

Νωρίτερα, ο επίσης διορισμένος από τη Ρωσία αναπληρωτής κυβερνήτης της Χερσώνας, Κίριλ Στρεμούσοφ, είχε τονίσει πως οι άμαχοι θα πρέπει να απομακρυνθούν από την πόλη όσο το δυνατόν ταχύτερα επειδή οι ουκρανικές δυνάμεις μπορεί να αρχίσουν επίθεση ανά πάσα στιγμή.

Οι ουκρανικές δυνάμεις «θα αρχίσουν σύντομα μια επίθεση εναντίον της πόλης της Χερσώνας», δήλωσε ο Στρεμούσοφ. «Σας ζητώ να πάρετε τα λόγια μου στα σοβαρά: εκκενώστε την πόλη το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε στο Telegram.

⚡️🇷🇺🇺🇦🚨 Battle for Kherson – Evacuation⚡️

The evacuation of civilians in Kherson has continued since the morning. As many as 60,000 people will be evacuated from kherson region right-bank this week pic.twitter.com/iXduZzPyUF

— 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) October 19, 2022