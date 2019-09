Brexit: «Επεσαν τα σαγόνια» των βουλευτών με το εριστικό ύφος του Μπόρις Τζόνσον

Αναψε φωτιές στη Βρετανία το εριστικό και επιθετικό ύφος του Μπόρις Τζόνσον, στη συνεδρίαση του κοινοβουλίου την Τετάρτη, την πρώτη μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που άνοιξε ξανά τη Βουλή και τον υποχρέωσε να επιστρέψει άρον άρον από τη Νέα Υόρκη.

Η άκρως πολωτική ομιλία και οι απαντήσεις του πρωθυπουργού προκάλεσαν την οργή των Εργατικών βουλευτών αλλά και αρκετών στο δικό του κόμμα.

Το αποκορύφωμα ήταν όταν η Πόλα Σέριφ, βουλευτής των Εργατικών, του ζήτησε να χαμηλώσει τους τόνους καθώς η όξυνση του κλίματος βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτικών και των οικογενειών τους, που δέχονται απειλές από αγνώστους. Η Σέριφ του θύμισε τη δολοφονία της Τζο Κοξ, το 2016, βουλευτή των Εργατικών, που υποστήριζε την παραμονή της Βρετανίας στην ΕΕ, από ακροδεξιό φανατικό υποστηρικτή του Brexit. Η απάντηση του Τζόνσον με τη λέξη «τρίχες», άφησε για δευτερόλεπτα άφωνους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα, που στη συνέχεια ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες, ενώ πολλοί αποχώρησαν.

Αργότερα, ο σύζυγος της Κοξ, δήλωσε στο Twitter, ότι «η συζήτηση για το Brexit έχει βυθιστεί στον λάκκο της πόλωσης» και ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουν τη μνήμη της συζύγου του είναι να υπερασπίζονται με πάθος όσα πιστεύουν και να αγωνίζονται για όσα έχουν κοινά χωρίς όμως να δαιμονοποιούν τον αντίπαλο.

Feel a bit sick at Jo’s name being used in this way. The best way to honour Jo is for all of us (no matter our views) to stand up for what we believe in, passionately and with determination. But never to demonise the other side and always hold onto what we have in common.

