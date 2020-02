Μπούτιτζιτζ: νέος, γκέι και βετεράνος του Αφγανιστάν!

Είναι νέος, ομοφυλόφιλος, μετριοπαθής Δημοκρατικός, πλεονεκτεί και στο πιο σημαντικό ζήτημα: έχει την ικανότητα να αποσπάσει τα δημοκρατικότερα στοιχεία από τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών. Α, και δεν τρομάζει την αμερικανική μεγαλοαστική τάξη με το σκιάχτρο των φόρων που έχουν μπήξει στον προεκλογικό στίβο οι υπόλοιποι, «αριστερίζοντες» Δημοκρατικοί.

O Πιτ Μπούτιτζιτζ έχει τα φόντα να τους νικήσει και να πάρει το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών. Και μετά, σειρά θα έχει ο Τραμπ.

Η Corriere della Sera έδωσε περισσότερα στοιχεία από όσα έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας για τον φέρελπι 38χρονο πολιτικό, τον οποίο αποκαλεί «το πιο σεβαστό αντίπαλο των Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν».

Ο απεσταλμένος της ιταλικής εφημερίδας στην Αϊοβα γράφει ότι μόνο με «πολιτικά εργαλεία» μπορεί να εξετασθεί η όποια προοπτική του Μπούτιτζιτζ. Και αυτός, όπως και οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, θεωρητικολογεί περί αξιών, όμως τις υποβάλλει στη βάσανο του ρεαλισμού «με συγκεκριμένες προτάσεις για την εργασία, τη φορολόγηση, την υγεία, την εκπαίδευση και την ενέργεια».

Tonight’s results not only represent an astonishing victory for our movement, they validate the message of belonging that brought us here. If you believe that a new and better vision can bring about a better day, join us: https://t.co/LWHhgdDDU4 pic.twitter.com/XHrhNQvrZL

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 5, 2020