Μπορεί να έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό ο Τραμπ; Η φωτογραφία που βάζει σε σκέψεις

Πόσο πιθανό ειναι να έχει κολλήσει κορονοϊό ο Ντόναλντ Τραμπ;

Πολύ, αν αναλογιστούμε την φωτογραφία που κυκλοφόρησε πριν μερικές ώρες στα διεθνή ΜΜΕ και απεικονίζει τον αμερικανό πρόεδρο να ποζάρει, στις 7 Μαρτίου, δίπλα στον σύμβουλο επικοινωνίας του Ζαϊχ Μπολσονάρο, ο οποίος διαγνώστηκε με κορονοϊό την Τετάρτη το βράδυ.

Ο Φάμπιο Βάινγκάρτεν διαγνώσθηκε με την αρρώστια λίγα μόλις 24ωρα αφότου είχε επιστρέψει από τις ΗΠΑ συνοδεύοντας τον βραζιλιάνο πρόεδρο στην επίσκεψή του στο Μαρ-α-λάγκο, το θερινό θέρετρο του αμερικανού ομολόγου του.

Την είδηση έκανε γνωστή όχι ο ίδιος ο σύμβουλος, αλλά η γυναίκα του, Σόφι, στις υπόλοιπες μανάδες του παιδικού σταθμού όπου πηγαίνουν τα παιδιά της οικογένειας Βάινγκάρτεν, στο Σάο Πάουλο.

«Ο σύζυγός μου επέστρεψε από το Μαϊάμι χθες [σ.σ: την Τρίτη] και μόλις πριν λίγο διαγνώσθηκε με τον Covid-19», έγραψε η Βάινγκάρτεν, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε καραντίνα σπίτι, σε ειδικό δωμάτιο, χωρίς να έρχεται σε επαφή με κανέναν».

Αν αναλογιστούμε τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας του κορονοϊού, ειναι αρκετά πιθανό ο Τραμπ να έχει ήδη τον Covid-19, μετά από την… στενή αυτή επαφή του με τον Βάινγκάρτεν.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl

— Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020