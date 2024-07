Μπαράζ ρωσικών επιδρομών σε Χάρκοβο, Χερσώνα, Ισμαήλ

Ρωσικός βομβαρδισμός στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε την περιοχή του Ντνίπρο» και «εξαιτίας της επίθεσης αυτής, μία γυναίκα γεννημένη το 1947 σκοτώθηκε. Σωστικά συνεργεία βρήκαν το πτώμα της κάτω από τα συντρίμμια», ανέφερε ο Ρομάν Μρότσκο μέσω Telegram.

Η Χερσώνα, στις όχθες του Δνείπερου ποταμού, που έχει μετατραπεί στη γραμμή του μετώπου στην περιοχή αυτή, γίνεται πολύ συχνά στόχος ρωσικών πληγμάτων. Μέρος της ομώνυμης περιφέρειας ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η Μόσχα ισχυρίζεται πως την έχει προσαρτήσει, κάτι που δεν αναγνωρίζουν ούτε το Κίεβο ούτε το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν νωρίτερα πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, να πάρει φωτιά σπίτι και να υποστούν ζημιές βιομηχανικό κτίριο και οχήματα.

Άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Μάλα Ντανιλίφκα, επίσης στην περιφέρεια του Χαρκόβου, σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ.

Στη νοτιοδυτική Ουκρανία, στο λιμάνι του Ισμαήλ, άλλη ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε λιμενική υποδομή και σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

