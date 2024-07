Ενα κοινό αντιπηκτικό, αντίδοτο στο δηλητήριο της κόμπρας

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάνουν ετησίως τη ζωή τους ή αντιμετωπίζουν αναπηρίες έχοντας δαγκωθεί από δηλητηριώδες φίδι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων πειραμάτων, μια οργανική χημική ουσία που δρα ως φυσικό αντιθρομβωτικό είναι απρόσμενος σύμμαχος στην… αναμέτρηση με τα φίδια, καθώς λειτουργεί ως αποτελεσματικό αντίδοτο.

Πρόκειται για την ηπαρίνη, που συνήθως συνταγογραφείται ως αντιθρομβωτικό (ηπαρίνη). Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Κόστα Ρίκα και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψε ότι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως φθηνό αντίδοτο στο δηλητήριο της κόμπρας.

Τα δαγκώματα φιδιών σκοτώνουν περίπου 138.000 ανθρώπους τον χρόνο, κυρίως σε φτωχές αγροτικές περιοχές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, στην Αφρική, στη νότια και στη νοτιοανατολική Ασία, ενώ περισσότεροι από 400.000 αναπτύσσουν νέκρωση όταν ο ιστός γύρω από το δάγκωμα παθαίνει μη αναστρέψιμη ζημιά και μαυρίζει.

Οι κόμπρες ευθύνονται για τα περισσότερα δαγκώματα σε Αφρική και Ινδία. Η ηπαρίνη έχει τη δυνατότητα να εξουδετερώνει τις τοξίνες που εμπεριέχονται στο δηλητήριό τους και προκαλούν νέκρωση.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το BBC, το φάρμακο δεν είναι αποτελεσματικό με όλα τα δηλητήρια φιδιών. Ωστόσο οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να είναι φθηνότερο και πιο ευέλικτο από τα υπάρχοντα αντίδοτα, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν το δάγκωμα ενός μόνον είδους φιδιού και δεν αποτρέπουν τη νέκρωση.

Το φάρμακο δοκιμάστηκε ήδη με επιτυχία σε ποντίκια. Το επόμενο βήμα είναι η δοκιμή του σε ανθρώπους.

Τι λένε οι ερευνητές

«Η ανακάλυψή μας θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τους τρομερούς τραυματισμούς από νέκρωση που προκαλούνται από δαγκώματα κόμπρας. Μπορεί επίσης να επιβραδύνει τη δράση του δηλητηρίου, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσης. Οι βιολογικοί παράγοντες, όπως τα δηλητήρια και οι τοξίνες, απαιτούν συνεργασία από την πλευρά του ξενιστή, την ανθρώπινη πλευρά, επομένως θελήσαμε να εντοπίσουμε για ποιους λόγους το δηλητήριο της κόμπρας επιφέρει τη νέκρωση και τον θάνατο.

»Εξετάζοντας διαφορετικά δηλητήρια από πολύ διαφορετικά είδη, αναγνωρίσαμε τέσσερις ή πέντε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα δηλητήρια στο σύνολό τους αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε αντίδοτα. Ελπίζουμε ότι το νέο αντίδοτο στο δάγκωμα κόμπρας που βρήκαμε θα βοηθήσει στον παγκόσμιο αγώνα για τη μείωση των θανάτων και των τραυματισμών από δάγκωμα φιδιού σε κάποιες από τις φτωχότερες κοινότητες του κόσμου» λέει Γκρεγκ Νίλι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

«Η ηπαρίνη είναι φθηνή, πανταχού παρούσα και εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σχετικά γρήγορα και να γίνει ένα φθηνό, ασφαλές και αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία των δαγκωμάτων κόμπρας» λέει ο Τιάν Ντου, διδακτορικός φοιτητής από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Ενας ακόμη από τους ερευνητές, ο επικεφαλής του Liverpool School of Tropical Medicine Center for Snakebite Research and Interventions, καθηγητής Νίκολας Κέισγουελ, δήλωσε: «Τα δαγκώματα φιδιών παραμένουν οι πιο θανατηφόρες από τις παραμελημένες τροπικές ασθένειες, με το βάρος να πέφτει συντριπτικά στις αγροτικές κοινότητες σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τα ευρήματά μας είναι συναρπαστικά επειδή τα τρέχοντα αντιδηλητήρια είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικά έναντι της σοβαρής τοπικής δηλητηρίασης, η οποία περιλαμβάνει επώδυνο προοδευτικό οίδημα, φουσκάλες και/ή νέκρωση του ιστού γύρω από το σημείο του δαγκώματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της λειτουργίας των άκρων, σε ακρωτηριασμό και σε δια βίου αναπηρία».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News