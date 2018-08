Ασταμάτητος ο Τσιτσιπάς, απέκλεισε και τον Τζόκοβιτς!

Ημέρα μεγάλων επιτυχιών ήταν η Πέμπτη για τον ελληνικό αθλητισμό, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να προσθέτει τη δική του δίπλα στην Κατερίνα Στεφανίδη και την Νικόλ Κυριακοπούλου.

Ο 20χρονος τενίστας πέτυχε στο Τορόντο την πιο μεγάλη νίκη της καριέρας του καθώς απέκλεισε τον κορυφαίο Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-3, 6-7(5), 6-3. Ο Τζόκοβιτς προερχόταν από την πρόσφατη κατάκτηση του Γουίμπλετον ενώ έχει κερδίσει 13 Γκραν Σλαμ.

First ever win over Djokovic.

First time into a Masters 1000 quarter-final.@StefTsitsipas scores massive win over Djokovic 6-3 6-7(5) 6-3.#RogersCup pic.twitter.com/V73JsabbVg

— Tennis TV (@TennisTV) August 9, 2018