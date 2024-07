Απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ: Μυστήριο παραμένει το κίνητρο του δράστη

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες για τον 20χρονο βοηθό σε οίκο ευγηρίας που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, αποκαλύπτει πολύ λίγα για τους λόγους που θα μπορούσαν να τον ωθήσουν στην πράξη του ή για το πώς κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον πρώην πρόεδρο με ένα μεγάλο όπλο.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για τον Τόμας Μάθιου Κρουκς, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων της τάξης, δείχνουν έναν νεαρό άνδρα που εργαζόταν ως ανειδίκευτος υπάλληλος κοντά στη γενέτειρά του στην Πενσιλβάνια.

Αποφοίτησε από το λύκειο το 2022, έχοντας τη φήμη ενός έξυπνου, αλλά ήσυχου και μοναχικού νέου.

Ο σύμβουλός του στο λύκειο είπε ότι έδειχνε «σεβασμό» και ήταν πάντα ευγενικός. Συμμαθητής του είπε στους δημοσιογράφους ότι ήταν θύμα bullying στο σχολείο.

Το FBI ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το προφίλ του Κρουκς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιέχει απειλητική γλώσσα, ενώ δεν φαίνεται να έχει ιστορικό ψυχικής ασθένειας.

Πρόσθεσε ότι έδρασε μόνος του, αν και δεν έχει διαλευκανθεί ακόμη το κίνητρό του.

Το Σάββατο το απόγευμα ο Κρουκς ανέβηκε σε μια στέγη περίπου 140 μέτρα από τη σκηνή από όπου μιλούσε ο Τραμπ. Μετά άρχισε να πυροβολεί με το ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, το οποίο είχε αγοράσει ο πατέρας του, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκε ένας 50χρονος άνδρας, εθελοντής πυροσβέστης βετεράνος πεζοναύτης και τραυματίστηκαν άλλοι δύο θεατές. Ο ίδιος ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί.

Το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό ως «απόπειρα δολοφονίας και πιθανό περιστατικό εγχώριας τρομοκρατίας».

Κάτοικος του Μπέθελ Παρκ, σε απόσταση περίπου μίας ώρας από την περιοχή που διεξαγόταν η προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ, ο Κρουκς ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών και φέτος θα ήταν η πρώτη φορά που θα μπορούσε να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο πατέρας του είναι εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικανός και η μητέρα του ψηφοφόρος των Δημοκρατικών. Ο ίδιος ο Κρουκς είχε κάνει δωρεά 15 δολαρίων σε οργάνωση που σχετίζεται με το Δημοκρατικό Κόμμα όταν ήταν 17 ετών.

Ο δράστης ήταν επίσης μέλος της λέσχης σκοποβολής, της Clairton Sportsmen’s Club, όπως επιβεβαίωσαν οι ιδιοκτήτες της, οι οποίοι καταδίκασαν την πράξη του Κρουκς, χαρακτηρίζοντάς την «παράλογη πράξη βίας».

Ο 20χρονος εργαζόταν ως βοηθός διαιτολόγου σε οίκο ευγηρίας, σύμφωνα με τη διευθύντριά του.

«Σοκαριστήκαμε και λυπηθήκαμε όταν μάθαμε για την εμπλοκή του, καθώς ο Τόμας Μάθιου Κρουκς έκανε τη δουλειά του χωρίς προβλήματα και ο έλεγχος του ιστορικού του ήταν καθαρός», δήλωσε η Μάρσι Γκριμ, διευθύντρια του Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center.

Δύο χρόνια νωρίτερα ο Κρουκς αποφοίτησε από το τοπικό λύκειο, με έναν πρώην συμμαθητή του, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, να δηλώνει ότι δεν τον ενδιέφερε η πολιτική.

Τα ενδιαφέροντα του Κρουκς επικεντρώνονταν στους υπολογιστές και τα βιντεοπαιχνίδια, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ήταν εξαιρετικά έξυπνος. Αυτό που με ξάφνιασε πραγματικά ήταν ότι ήταν ένα πραγματικά πολύ πολύ έξυπνο παιδί, ήταν αριστούχος», σημείωσε ο συμμαθητής του. «Στις συζητήσεις δεν είχε αναφέρει ποτέ κάτι περίεργο».

Ο Τζιμ Κναπ, που εργαζόταν ως σύμβουλος στο λύκειο του Μπέθελ Παρκ, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Κρουκς ήταν πάντα «ήσυχος», έδειχνε «σεβασμό» και ήταν εσωστρεφής, αν και είχε κάποιους φίλους.

«Τα παιδιά δεν του είχαν βγάλει παρατσούκλια, δεν του έκαναν bullying», πρόσθεσε. Ωστόσο, συμμαθητής του Κρουκς στο λύκειο, δήλωσε ότι ήταν ένα μοναχικό παιδί, που δεν είχε παρέες και ότι είχε πέσει συχνά θύμα bullying από άλλους μαθητές.

