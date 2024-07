Ποιος ήταν ο 20χρονος που ήθελε να σκοτώσει τον Τραμπ – εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών

Το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας.

Ο ύποπτος δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από τους πράκτορες ασφαλείας του πρώην προέδρου, τα μέλη της Secret Service, δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς του κατά της εξέδρας, από την οποία μιλούσε ο Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Το FBI ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να βρει το κίνητρο της επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε έναν από τους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα πολιτειακά αρχεία των ψηφοφόρων δείχνουν ότι ο Κρουκς ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών.

How did the shooter even get on the roof? I’ve been at several events for Trump and there is no way you can get anything going that close to him. I measured it on OnX 150.1 yards. This is complete negligence and incompetence or it was intentional. pic.twitter.com/dOHt3vsDx6 — Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) July 14, 2024

Οι επικείμενες προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, θα ήταν οι πρώτες εκλογές στις οποίες θα ψήφιζε ο Κρουκς, ο οποίος ζούσε σε απόσταση μιας ώρας από το σημείο που έγινε η επίθεση στο Μπάτλερ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έκλεισε τον εναέριο χώρο πάνω από το Μπέθελ Παρκ για «ειδικούς λόγους ασφαλείας».

Όταν ο Κρουκς ήταν 17 ετών έκανε μία δωρεά 15 δολαρίων στην επιτροπή πολιτικής δράσης ActBlue που συγκεντρώνει χρήματα για πολιτικούς αριστερής απόκλισης, αλλά και Δημοκρατικούς πολιτικούς, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής του 2021.

Η δωρεά έγινε υπέρ της εθνικής πολιτικής οργάνωσης Progressive Turnout Project, που δραστηριοποιείται προκειμένου να κινητοποιηθούν οι Δημοκρατικοί και να ψηφίσουν. Οι δύο πολιτικοί φορείς δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα σχολιασμού του Reuters.

Ο πατέρας του, ο 53χρονος Μάθιου Κρουκς δήλωσε στο CNN ότι προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη, ενώ θα περιμένει μέχρι να μιλήσει με τις αρχές, πριν μιλήσει για τον γιο του.

Ο Τόμας Κρουκς αποφοίτησε το 2022 από το Λύκειο του Μπέθελ Παρκ σύμφωνα με την εφημερίδα Pittsburgh Tribune-Review, ενώ έλαβε βραβείο 500 δολαρίων από την Εθνική Πρωτοβουλία Μαθηματικών κι Επιστήμης.

Ένα βίντεο από την τελετή αποφοίτησης του 2022 που επικαλούνται οι New York Times, δείχνει τον Κρουκς να παραλαμβάνει το απολυτήριό του.

NYP has ID’ed the Trump shooter as Thomas Matthew Crooks, who graduated from Bethel Park High School in 2022. Here’s footage of him accepting his diploma at commencement. Crooks received the National Math & Science Initiative Star Award for academic achievement. pic.twitter.com/VcZnSV2upb — Mia Cathell (@MiaCathell) July 14, 2024

Ένα βίντεο από την ίδια τελετή, που αναρτήθηκε διαδικτυακά, δείχνει τον Κρουκς με γυαλιά να φοράει τη μαύρη τήβεννο της αποφοίτησης και να ποζάρει με έναν αξιωματούχο του λυκείου.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι ο Κρουκς δεν είχε μαζί του τα στοιχεία της ταυτότητάς του, στο σημείο της επίθεσης, ενώ θα πρέπει να ταυτοποιηθεί με τη χρήση άλλων μεθόδων.

«Τώρα, αναλύουμε φωτογραφίες και προσπαθούμε να εξετάσουμε το DNA του και να λάβουμε βιομετρική επιβεβαίωση», δήλωσε νωρίτερα στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου, ο Κέβιν Ρότζεκ, υπεύθυνος ειδικός πράκτορας του FBI.

Wow.. Thomas Matthew Crooks, the 20-year-old shooter who attempted to assassinate President Donald Trump at his campaign rally in Butler, PA last night, was featured in a 2023 @BlackRock ad! The ad was filmed at Bethel Park High School. pic.twitter.com/Xit2ar5mmb — Russian Market (@runews) July 14, 2024

H USA Today ανέφερε ότι δεκάδες οχήματα των υπηρεσιών ασφαλείας βρίσκονταν έξω από τη διεύθυνση κατοικίας του Κρουκς, όπως αυτή αναφέρεται στο εκλογικό μητρώο του.

Πράκτορες των υπηρεσιών κατά του αλκοολισμού, του καπνίσματος, της οπλοκατοχής, αλλά και των εκρηκτικών, βρίσκονταν στο σημείο, ενώ μία ομάδα εξουδετέρωσης βομβών είχε αναπτυχθεί στην κατοικία, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

This is most certainly the now deceased shooter from the Trump Rally. Two confirmed dead, one in critical condition. I DO NOT CARE which side you’re on. This is unacceptable. pic.twitter.com/HYBvLDdsxc — Robbie Harvey (@therobbieharvey) July 14, 2024

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσει άμεσα λογαριασμούς του Κρουκς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες αναρτήσεις του.

Η Meta, εταιρία του Facebook και του Instagram, δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις για το αν οι δύο πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποσύρει λογαριασμούς που σχετίζονται με τον ύποπτο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News