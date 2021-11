Από τα Σεπόλια στον Λευκό Οίκο – οι Αντετοκούνμπο συναντούν τον Μπάιντεν

Το ταξίδι της φαμίλιας Αντετοκούνμπο σε αυτόν τον κόσμο τελικά έχει όρια μόνο στον ουρανό που λένε και οι Αγγλοσάξονες —The sky is the limit. Το απόγευμα της Δευτέρας, τοπική ώρα Ουάσινγκτον, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ποζάρισαν στον κήπο του Λευκού Οίκου, καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς έγιναν η πρώτη πρωταθλήτρια ομάδα του NBA που γίνεται δεκτή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ από το 2016.

Τον Νοέμβριο του 2016 το κατώφλι του Λευκού Οίκου είχαν διαβεί οι Κλίβελαντ Καβαλίερς του Λεμπρόν Τζέιμς. Τότε πρόεδρος ήταν ακόμα ο Μπαράκ Ομπάμα και ήταν η τελευταία φορά που γινόταν η παραδοσιακή αυτή τιμή για πρωταθλητές του NBA. Την επόμενη τετραετία, με τον Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, τόσο οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όσο και οι Τορόντο Ράπτορς, προτίμησαν να σνομπάρουν τον Τραμπ για πολιτικούς λόγους. Πέρυσι οι Λος Αντζελες Λέικερς έμειναν εκτός Λευκού Οίκου και λόγω πρωτοκόλλων κορονοϊού —άλλωστε ο Τραμπ είχε πια ξεφύγει και ισχυριζόταν ότι αυτός είχε κερδίσει τις εκλογές, ενώ τις είχε χάσει κατά κράτος.

Εφέτος όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και η ομάδα του Γιάννη έγινε δεκτή από τον Τζο Μπάιντεν σε μια πανηγυρική τελετή στην προεδρική κατοικία στην Ουάσινγκτον.

Καταφθάνοντας στον Λευκό Οίκο, ο Greek Freak, ο οποίος δεν έχει κλείσει ακόμα τα 27 του χρόνια, μνημόνευσε ακριβώς αυτό το ταξίδι, από μια φτωχογειτονιά της Αθήνας στην πρωτεύουσα του αμερικανικού έθνους. Το είπε σε βίντεο που ανέβασε στα social media το NBA.

«Από τα Σεπόλια στον Λευκό Οίκο, να συναντάς τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για το πώς με πολλή και σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα στη ζωή σου», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης.

“From Sepolia to The Oval Office.”@Giannis_An34 and the 2021 Champion @Bucks arrive to The @WhiteHouse. 🏆 pic.twitter.com/fZ05Ao0WVv

— NBA (@NBA) November 8, 2021