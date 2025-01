Γάζα: Απελευθερώθηκαν άλλες τέσσερις νεαρές ισραηλινές όμηροι

Οι τέσσερις ισραηλινές στρατιωτικοί που αφέθηκαν ελεύθερες το Σάββατο από τη Χαμάς, έπειτα από 477 ημέρες αιχμαλωσίας, παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Το μεσημέρι ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε πως οι τέσσερις όμηροι που αφέθηκαν ελεύθερες βρίσκονται στο Ισραήλ, όπου θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Liri, Daniella, Naama and Karina Are Home. pic.twitter.com/MzmgLtTWLQ

Οι τέσσερις γυναίκες –η Καρίνα Αριέβ, η Ντανιέλα Γκιλμπόα, η Ναάμα Λεβί και η Λιρί Αλμπάγκ– υπηρετούσαν σε βάσεις του ισραηλινού στρατού κοντά στη Γάζα και απήχθησαν από ενόπλους της Χαμάς που επέδραμαν στο ισραηλινό έδαφος στη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Και οι τέσσερις ανήκαν σε μια μονάδα η οποία είχε ως αποστολή τον έλεγχο πιθανής κινητικότητας των τρομοκρατών του θύλακα.

Πλάνα από την αιχμαλωσία τους, καθώς και μιας άλλης στρατιωτικού (σ.σ. η οποία παραμένει όμηρος), μεταδόθηκαν τον περασμένο χρόνο από την ισραηλινή τηλεόραση μετά την άδεια που έδωσαν οι οικογένειές τους σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν και να αυξήσουν την πίεση για την επιστροφή τους.

Οι τέσσερις γυναίκες έδειχναν σε σύγχυση και φορούσαν ακόμη τις πιτζάμες τους, όπως προκύπτει από φωτογραφίες που ελήφθησαν από κάμερες που έφεραν πάνω τους ένοπλοι της Χαμάς και τα οποία ανέκτησε ο ισραηλινός στρατός. Σε αυτά φαίνονται οι γυναίκες καθισμένες στο πάτωμα με δεμένα τα χέρια τους, κάποιες μάλιστα ήταν μέσα στα αίματα (δείτε εδώ τα σχετικά στιγμιότυπα).

Οι τέσσερις όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι οι:

– Ναάμα Λεβί: 20 ετών. Βίντεο με την Λεβί πάνω σε ένα τζιπ στη Γάζα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα σε λίγες ώρες από την απαγωγή της. Την δείχνει με μώλωπες και αμυχές, το πίσω μέρος του παντελονιού της είχε λεκέ από αίμα και τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της. Ενοπλος την έσπρωχνε για να επιβιβαστεί σε όχημα ενώ κόσμος που βρισκόταν εκεί φώναζε «Ο Θεός είναι Υψιστος!» στα αραβικά. Μόλις είχε ξεκινήσει τη στρατιωτική της θητεία όταν σημειώθηκε η επίθεση και την ώρα που την έσπρωχναν για να ανέβει στο τζιπ παρακαλούσε: «Εχω φίλους στην Παλαιστίνη», όπως προκύπτει από το οπτικό υλικό.

– Ντανιέλα Γκιλμπόα: 20 ετών. Τραυματίστηκε στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και στο βίντεο που δείχνει την απαγωγή της φαίνεται να κουτσαίνει. Τον περασμένο χρόνο εμφανίστηκε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Χαμάς, το οποίο τη δείχνει να απευθύνεται οργισμένα στην κυβέρνηση για να εργαστεί για την απελευθέρωσή της και να λέει ότι νιώθει εγκαταλελειμμένη.

– Λιρί Αλμπάγκ: 19 ετών. Απήχθη μιάμιση ημέρα μετά την έναρξη της στρατιωτικής της θητείας, μετέδωσαν τα ισραηλινά ΜΜΕ. Νωρίτερα μέσα στο μήνα η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που την δείχνει να διαβάζει ένα μήνυμα στο οποίο κάνει έκκληση για την απελευθέρωσή της.

– Καρίνα Αριέβ: 20 ετών. Λίγο προτού συλληφθεί κατάφερε να μιλήσει σύντομα με τους γονείς της και έστειλε στην οικογένειά της ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα, μετέδωσαν τα ισραηλινά ΜΜΕ. Μια φωτογραφία της σε συνθήκες ομηρείας που έδωσε στη συνέχεια στη δημοσιότητα η Χαμάς την δείνει με το κεφάλι της δεμένο και κηλίδες αίματος στον επίδεσμο.

Η είδηση της απελευθέρωσης των γυναικών προκάλεσε εκδηλώσεις χαράς αλλά και συγκίνηση στο Ισραήλ.

Νωρίτερα το Σάββατο, και προτού παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος μεσολαβεί στις περιπτώσεις ανταλλαγής ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων, οι γυναίκες οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στην Πόλη της Γάζας εν μέσω ενός πλήθους Παλαιστινίων και περικυκλωμένες από δεκάδες ένοπλους της τρομοκρατικής οργάνωσης που ασκεί την εξουσία στον θύλακα.

Και οι τέσσρις φαίνονταν καλά στην υγεία τους και ήταν χαμογελαστές.

Δεν δίστασαν μάλιστα να χαιρετίσουν το πλήθος που παρακολούθησε την «εκδήλωση» της Χαμάς, εν μέσω συνθημάτων κατά του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, καταδίκασε την «κυνική» τελετή παράδοσης των ομήρων. «Η Χαμάς είναι μια δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση. Τις τελευταίες ώρες, η Χαμάς απέδειξε την απανθρωπιά της, οργανώνοντας μια κυνική τελετή», δήλωσε.

Προσέθεσε ότι η Χαμάς «παρουσίασε μια διαστρεβλωμένη εικόνα φροντίδας προς τους ομήρους, ενώ στην πραγματικότητα κρατάει με απανθρωπιά αθώους πολίτες για 477 ημέρες».

«Η αποστολή δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να επιστρέψουν όλοι στο Ισραήλ», κατέληξε.

WATCH: Four female Israeli hostages seen in IDF uniforms, waving to crowd, before boarding Red Cross vehicles in Gaza pic.twitter.com/ypJaTQtdje

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 25, 2025