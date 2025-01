Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στη Μπρατισλάβα κατά της στροφής Φίτσο προς τη Ρωσία

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή στην κεντρική πλατεία της Μπρατισλάβας, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά του σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο και της φιλορωσικής στάσης της κυβέρνησής του, η οποία προκάλεσε επίσης τριβές με την αντιπολίτευση.

Οι διοργανωτές υπολόγισαν ότι 60.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, σχεδόν τετραπλάσιοι σε σύγκριση με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχε γίνει πριν από δύο εβδομάδες. Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν «Φτάνει πια με τον Φίτσο» και «Είμαστε Ευρώπη». Κάποια στιγμή φώτισαν την πλατεία με τα κινητά τηλέφωνά τους, όταν σημειώθηκε ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος.

This is Bratislava tonight.

Thousands of people demonstrating for a European Slovakia 🇸🇰🇪🇺 & against the pro-Kremlin policies of PM Fico. pic.twitter.com/8rEnALWKVP

