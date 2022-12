Αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου πήρε η Εύα Καϊλή

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 16.00 (ώρα Ελλάδας) η συνεδρίαση του προδικαστικού συμβουλίου στο Βέλγιο για την προφυλάκιση ή μη της καθαιρεθείσας αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή (και τριών άλλων συγκατηγορουμένων της για την υπόθεση του Qatargate).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Εύα Καϊλή φέρεται να πήρε αναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της αναβολής ή άλλη δικαιολόγηση της απόφασης.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.

She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.

No explanation as to why.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022