Αμερικανικές εκλογές: Στο Κογκρέσο για μία ακόμη διετία η Νικόλ Μαλλιωτάκη

Την εκλογή της στο Κογκρέσο για μία ακόμη διετία εξασφάλισε η ελληναμερικανίδα υποψήφια των Ρεπουμπλικανών, Νικολ Μαλλιωτάκη, συγκεντρώνοντας ποσοστό 64,7% στην 11η κογκρεσιακή περιφέρεια της Νέας Υόρκης (Στάτεν Αϊλαντ και Νότιο Μπρούκλιν).

«Είναι τιμή μου ενα εκπροσωπώ την κοινότητά μας στο Κογκρέσο και σας ευχαριστώ που μου δώσατε άλλα δύο χρόνια για να μάχομαι για μας«, έγραψε στην ευχαριστήρια ανάρτησή της η Νικόλ Μαλλιωτάκη, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2021 (και η μόνη γυναίκα Ρεπουμπλικανή αξιωματούχος στη Νέα Υόρκη).

It is my honor to represent our community in Congress & I thank you for giving me another two years to fight for us! pic.twitter.com/XWvtd52x5U

— Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) November 6, 2024