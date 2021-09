Αλλα δύο μετάλλια στους Παραολυμπιακούς – Στα 11 η ελληνική ομάδα

Δύο ακόμη μετάλλια πανηγύρισαν το Σάββατο τα ελληνικά χρώματα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με αποτέλεσμα η συγκομιδή της χώρας μας στη διοργάνωση να φτάσει τα 11 μετάλλια, ένα χρυσό, τρία ασημένια και επτά χάλκινα.

Ο Θανάσης Προδρόμου κατέκτησε την δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους της κατηγορίας Τ20 με επίδοση 7,17 μέτρα, με αποτέλεσμα να πάρει το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο έλληνας αθλητής, σε μια στιγμή υψηλού αθλητικού ήθους, έσπευσε να βοηθήσει τον συναθλητή του Αμπντούλ Λατίφ Ρόμλι από την Μαλαισία, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, όταν ο τελευταίος τραυματίστηκε ελαφρά στο σκάμμα.

Abdul Latif Romly win's the Men's T20 Long Jump with a distance of 7.45 metres.#Gold to Abdul Latif Romly #MAS #Silver to Athanasios Prodroumou #GRE #Bronze to Nicholas Hum #AUS #ParaAthletics #Tokyo2020 #Paralympics

