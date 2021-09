Παραολυμπιακοί: Χάλκινο για την Σταματοπούλου στα 50μ ύπτιο

Άλλο ένα μετάλλιο προστέθηκε την Παρασκευή στην άκρως επιτυχημένη παρουσία της ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο.

Το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο, κατηγορίας S4, κατέκτησε η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, καθώς τερμάτισε σε χρόνο 49,63. Κατέλαβε την τρίτη θέση του τελικού, πίσω από τις Κινέζες Γιου Λιου (44,68, παγκόσμιο ρεκόρ) και Γιανφέι Ζου (48,42).

Είναι συνολικά το ένατο ελληνικό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020» (ένα χρυσό, δύο ασημένια, έξι χάλκινο) και το τρίτο στα αγωνίσματα κολύμβησης, μετά τα επίσης χάλκινα του Δήμου Μιχαλεντζάκη και του Αντώνη Τσαπατάκη.

