Αφγανιστάν: Βομβιστής καμικάζι ανατινάχθηκε έξω από υπουργείο στην Καμπούλ – Πληροφορίες για νεκρούς

Βομβιστής καμικάζι ανατινάχθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα) στην είσοδο του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν στην Καμπούλ, σκοτώνοντας ή τραυματίζοντας περίπου 20 ανθρώπους, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο εργαζόμενο του ο οποίος βρέθηκε κοντά στο σημείο της έκρηξης.

«Αντίκρισα περίπου 20-25 θύματα. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς ήταν νεκροί ή τραυματίες. Περίμενα στο αυτοκίνητο, όταν είδα έναν άνδρα που κρατούσε έναν καλάσνικοφ στον ώμο του και μια τσάντα. Πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητό μου και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Είδα αυτόν τον άνδρα να ανατινάζεται», είπε ο οδηγός του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Τζαμσέντ Καρίμι.

Εικόνες από το σημείο μετά την επίθεση έδειξαν πολλά πτώματα να κείτονται στο δρόμο.

Bomb blast happens outside building of foreign affairs ministry in #Kabul, Afghanistan.

As per preliminary report, a suicide bomber tried to enter inside building but security officials confronted, as a result explosion occurred causing more than 20 causalities & several injured. pic.twitter.com/8Awr1cP65W

— Khurram Zubair (@Khurram__z) January 11, 2023