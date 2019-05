Τι κάνουν οι αστυνομικοί στη Βουλή;

*Κείμενο εν βρασμώ ψυχής, τη στιγμή που είναι νωπές ακόμα οι κόκκινες μπογιές που στιγμάτισαν το Κοινοβούλιο και εξέθεσαν τη πλήγωσαν τη Δημοκρατία

Βλέποντας εικόνες σαν και αυτήν, από την σημερινή επιδρομή των βανδάλων του Ρουβίκωνα στη Βουλή, και διαβάζοντας πάλι ότι «έφυγαν ανενόχλητοι», σκέφτομαι ότι, όπως φέρνουμε ξένους διαιτητές στο ποδόσφαιρο επειδή οι δικοί μας είναι ανίκανοι να διευθύνουν σωστά τους αγώνες, μήπως πρέπει να κάνουμε το ίδιο και με ξένους αστυνομικούς που σίγουρα δεν θα κάθονται να βλέπουν… τα τρένα να περνούν;

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, διακρίνονται 2-3 αστυνομικοί να… περιπολούν τον τοίχο πάνω από τον Αγνωστο Στρατιώτη την στιγμή που οι βάνδαλοι αποχωρούν με το πάσο τους.

Τώρα: Αν αν μου πει κάποιος ότι δεν φταίει η Αστυνομία, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης (κάτι που δεν χάφτω, αφού μου είναι αδύνατον να φανταστώ έναν έντιμο και υπεύθυνο αρχηγό Αστυνομίας που να διαπίστωνε κάτι τέτοιο και να μην έφευγε αμέσως, δημοσιοποιώντας και τους λόγους), ας προσλάβουμε και ξένους πολιτικούς!

Όπως και να ‘χει, αυτό που συμβαίνει τώρα έξω, με τα επεισόδια που προκαλούν αριστεροί αναρχικοί ή άλλοι αυτοαποκαλούμενοι και «αντιεξουσιαστές» (ενώ στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι αυτοί είναι η πραγματική εξουσία), για μια δικαστική απόφαση που δεν τους άρεσε, και κυρίως με την διαρκή ανικανότητα του κράτους να προστατέψει την έννομη τάξη, είναι ίσως η βασικότερη αιτία που δεν επενδύει ένας ξένος τα χρήματά του στην Ελλάδα.

Και αυτός είναι και για μένα ο κυριότερος λόγος που, όταν μου ζητούν την άποψή μου σχετικά άνθρωποι από το εξωτερικό, ή με ρωτούν σε ανταποκρίσεις που δίδω σε ξένα μέσα ενημέρωσης από εδώ, απαντώ με ένα ξερό και κατηγορηματικό «όχι». Do not invest in Greece.

Είναι χώρα μη φιλική στις επενδύσεις. Έχει γραφειοκρατία απίστευτη ακόμα. Φορολογία απαγορευτική. Νομικό σύστημα δαιδαλώδες και αργό σαν πολιτική απόφαση. Περιβάλλον εχθρικό και επικίνδυνο, σαν αυτό που ζούμε τώρα σε πλήρη εξέλιξη. Και άλλα πολλά.

Μα και βέβαια με πονάει όλο αυτό που υποστηρίζω – προλαβαίνω την αναμενόμενη ερώτηση πολλών.

Εδώ όμως σταμάτησαν να επενδύουν στην χώρα οι Έλληνες, θα έρθουν οι ξένοι;

Εδώ φεύγουν από τον τόπο τους τα παιδιά μας και δεν επιστρέφουν, και θα πούμε στον ξένο «έλα εσύ»;

Φίλοι από το εξωτερικό, έκαναν το λάθος πριν κάποια χρόνια, να αποκτήσουν ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο! Γυρεύοντας πήγαιναν; Όχι. Απλώς δεν ήξεραν.

Δεν ήξεραν ότι ένα βράδυ αργά μια ομάδα ίδια με αυτές που τώρα, αλλά και πάντα, κάνουν μπάχαλο την Αθήνα, εισέβαλαν στο ξενοδοχείο, ανέβηκαν στους ορόφους, έσπασαν ο,τι έβρισκαν μπροστά τους με ρόπαλα, ξύπνησαν τους επισκέπτες που έντρομοι βγήκαν από τα δωμάτια.

Οι βάνδαλοι αποχώρησαν σαν κύριοι. Ώσπου ναρθει η αστυνομία, είχαν γίνει καπνός και έπιναν μπίρες στα Εξάρχεια εις υγείαν των ηλίθιων επενδυτών.

Οι ξένοι επισκέπτες, έντρομοι έφυγαν την επόμενη μέρα από το ξενοδοχείο και την Ελλάδα. Δεν ήξεραν ότι ο τόπος αυτός:

α) δεν αγαπά την επιχειρηματικότητα, και

β) δεν αγαπά τους νόμους.

Ηρθαν στην Ελλάδα ως φίλοι της, και επέστρεψαν ως δυσφημιστές της. Με όλο τους το δίκιο. Τι να πουν; Ωραίος ο Παρθενώνας που είδαμε το απόγευμα πριν από το τρομακτικό βράδυ; Ή, μήπως πάμε στην Ελλάδα να ανοίξουμε επιχείρηση κατασκευής μολότοφ και βλακείας;

Οι αγωγές έπεσαν βροχή, και το τίμημα που καταβλήθηκε στους τουρ οπερέϊτορς και στους επισκέπτες μεγάλο. Οι επιχειρηματίες είπαν «φεύγουμε», και το ‘καναν. Υπενοικίασαν το ξενοδοχείο σε άλλους. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Ο χώρος μπροστά από τον Αγνωστο Στρατιώτη ήταν γεμάτος από ξένους τουρίστες όταν κτύπησε με μπογιές ο Ρουβίκωνας. Σχεδόν όλοι κρατούσαν κινητά, και είμαι σίγουρος ότι απαθανάτισαν τα αίσχη. Αυτά θα δείξουν έξω, και οι φίλοι τους θα εκπλαγούν. Εμείς πάψαμε να εκπληττόμεθα. Συνηθίσαμε την βαρβαρότητα. Κάθε μέρα, χρόνια τώρα. Διαβάζουμε τις ίδιες ανακοινώσεις αποδοκιμασίας, και ακούμε τις ίδιες υποσχέσεις ότι «αυτό πρέπει να σταματήσει».

Ως και ο Πρωθυπουργός έβγαλε μία καταδικαστική δήλωση από το Μαξίμου – τόσο γρήγορα μάλιστα που με εξέπληξε. Κακώς. Εκλογές έχουμε σε λίγες μέρες. Αλλιώς, ίσως να αργούσε παραπάνω. Τώρα, θα έχει κόστος αν δεν αποδοκιμάσει. Ο χώρος αυτός, είναι οικείο του φυτώριο που έχει βγάλει και πολλά δικά του μπουμπούκια.

Δεν περιγράφω άλλο, όμως! Σταματώ εδώ. Μόλις έλαβα ενημέρωση ότι «συνελήφθη στέλεχος του Ρουβίκωνα». Η κακή σκέψη που έκανα ήταν «μήπως φοβήθηκαν που πρότεινα να φέρουμε ξένους αστυνομικούς;». Και η καλή: Εάν δεν διαβάσω αύριο ότι «ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος», ίσως πειστώ ότι η … απειλή μου τελικά έπιασε τόπο!…

(*) Μετά την αποστολή και ανάρτησή ενός τόσο θυμωμένου κειμένου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται…